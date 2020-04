Tomarán medidas más enérgicas en Willacy

Condado de Willacy, Tx.



El condado de Willacy, la ciudad contempla extender la medida de "quedarse en casa" e insistieron en evitar concurrir a los supermecados si no es esencial ir a ellos.

"Tener que ver dónde estamos con el virus y qué acciones estamos tomando, quiero enfatizar que lo que he dicho en este comunicado es para evitar falsas noticias y para ver dónde estamos y qué más podemos hacer para fortalecer nuestro bloqueo para impedir la propagación del virus", dijo Aurelio Guerra, juez del Condado.

Por su parte el doctor Carlos Sánchez, por ahora a cargo del departamento de Salud agregó que se tomarán medidas más enérgicas y hacer cumplir los mandatos de la autoridad y agregar otras más de las que ya están en vigencia.

"Hemos probado seis oficinas y lo positivo es que no hay casos, por supuesto, hemos tenido una víctima, por lo que está ahí y los mantendremos informados de los números de ahora en adelante, todavía no nos han golpeado con fuerza la forma en que ocurrieron las grandes ciudades y esa es la razón por la que fueron golpeados con fuerza porque son grandes ciudades para nosotros que todavía podemos hacer mucho para evitar contagios", dijo Sánchez.

Insistió en la necesidad de usar una máscara facial y a partir de este miércoles será obligatorio para todos los residentes del Condado, "la razón es que si soy un transportista, voy a estar allí y no compartiré el virus con personas con quienes estoy hablando, lo que podría llevar a posibles contagios".

"Este virus entrará en nuestro cuerpo a través de los ojos, la nariz, la garganta o la boca, por lo que básicamente tenemos que hacer lo que hacen los médicos en la sala de emergencias para usar artículos que los protegen.

"Tenemos qué protegernos para evitar las gotas y luego llevar la enfermedad a casa así que tendríamos que ser realmente cuidadosos, eso sólo para demostrar que en caso de no tener mascarillas pueden hacerlas en casa.

"Recomiendo que cuando salgan a la calle, póngase una gorra, lentes y cúbrase la boca, use manga larga atienda estas recomendaciones y puedes salir sólo a hacer cosas esenciales para no llevar el virus a casa, eso es algo que necesitamos evitar", dijo Sánchez.

"Entonces, llegue a casa tome una ducha y no salga todos los días, otra cosa que mencionamos también es que sólo se permitirán dos personas en un vehículo y eso es porque queremos limitar a las personas y entendemos que las personas tienen familias y que pueden tener a sus hijos con ellos y a menos que tenga una razón indispensable, no se permitirá que viaje con niños", señaló.

"No soy un experto, pero tengo mucho sentido común y, al final, veo que no tenemos los grandes aeropuertos internacionales aquí, no nos vamos de uno a otro y aún con eso estamos tomando todas estas precauciones, así que creo que estamos avanzando pero esto será lento", finalizó.

Doctor Carlos Sánchez, del Departamento de Salud.