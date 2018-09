Tomará protesta Maki como alcalde de Reynosa

viviana.cervantes@elmanana.com

Aún con las anomalías encontradas en el proceso electoral de Reynosa como las denuncias de compra de votos, instalación tardía de casillas, falta de personal, varias impugnaciones y una multa superior a los 40 mil 300 pesos contra Maki Esther Ortiz Domínguez, Alicia Campos Almódovar encargada del Instituto Electoral en Reynosa aseguró que nada impedirá que tome protesta el próximo domingo.

"En su momento hubo motivos para invalidez por el uso del recurso público pero no fue determinante porque la ley indica que solo aplica cuando el porcentaje de votos es menor al 5 por ciento y aquí no ocurrió eso el porcentaje llega al 17 por ciento, en cuanto a la multa que se le impuso a Maki esa no tiene nada que ver con el resultado".

En total llegaron 3 impugnaciones a la Sala Regional del Tribunal Electoral en Monterrey contra los resultados, los inconformes fueron el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), todas desechadas."Una se deshecho por extemporánea, las demás por no ser concluyentes, ninguna afecto el proceso electoral y ninguna fue determinante".

Votos no contaron...

Por lo menos 900 votos de reynosenses que acudieron a las urnas del 1 de julio para elegir presidente municipal no contaron, esto luego de que el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM) optara por desechar los sufragios de 3 casillas debido a que los funcionarios que se encargaron de ellas no eran los asignados."Esto afectó a todos los candidatos incluida Maki, ella saco alrededor de 150 mil votos en un primer conteo, con la reducción los números cambiaron, en medidas menores pero si lo hicieron, lo mismo aplicó para los demás inscritos.

En la sede del Instituto Electoral en Reynosa ya no existen las patrullas vigilando la zona, pero existe la permanencia de elementos dentro del inmueble que resguardarán por un par de días más las boletas que deben ser enviadas a Ciudad Victoria.