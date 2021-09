Tomará protesta este lunes el alcalde Héctor Villegas

Como se anticipó este lunes es la fecha establecida para que el alcalde electo, Héctor Villegas González, rinda protesta como edil para la administración 2021-2024.

Mediante las invitaciones que con suficiente antelación se distribuyeron entre los ciudadanos y personajes de la política, función pública, el mundo de los negocios, la cultura y el altruismo, se convocó a representantes de los diversos sectores a este trascendente acontecimiento que traerá a partir del 1 de octubre, la Cuarta Transformación a Río Bravo, cuyos pilares son: No robar, no mentir, no traicionar.