Toman canales de riego como basureros

Apenas hace dos meses, la Comisión Nacional del Agua y los módulos del distrito de riego número 26 del bajo río “San Juan”, había limpiado los canales para dar mayor capacidad y fluidez a los causes, y ahora ya se encuentran igual.

Los residentes de la región, no atendieron en llamado de la Conagua, que pidió no tirar basura a los canales, para no contaminar y permitir que los causes pudieran conducir de manera eficiente el agua, en beneficio de los agricultores que realizarían los riegos.

Por Pedro Ontiveros

