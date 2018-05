´Toman´ de nuevo COMAPA: no soportan aguas negras

"Ya han provocado enfermedades de la piel y del estómago a varios niños". Elisa Vega, afectada.

"Ellos viven plácidamente en sus residencias, qué les puede importar". Vecina de la Revolución Obrera.

Pancartas en mano, un grupo de vecinos de las colonias Las Mitras y Revolución Obrera realizaron enérgica manifestación de protesta y bloquearon las entradas a la Comisión Municipal de Agua Potable (COMAPA) porque incumplieron con la promesa de resolver el problema de fugas de aguas negras que aún persiste.

Elisa Vega, Cirilo Orta García y otras personas más llegaron a la COMAPA desde las 7:00 Horas de ayer para evitar que entraran autoridades y personal a las oficinas demandando la inmediata presencia del gerente general Néstor González Meza pero nunca llegó al lugar.

"Queremos hechos no palabras, ya no queremos vivir como puercos, queremos vivir dignamente y sin tener a la puerta de nuestras casas y hasta en nuestros patios ´albercas´, pero con agua pestilente que no se soporta y que ya han provocado enfermedades de la piel y del estómago a varios niños", dijo Elisa Vega.

Denunció que su mamá enfermó de gastroenteritis y gastó 18 mil pesos y preguntó, ¿me los va a pagar COMAPA?".

Mostraron unas garrafas conteniendo el agua negra y hedionda. Esto es lo que vemos a diario en las calles como la Aguascalientes, en Las Mitras.

Una vecina de la Revolución Obrera también se manifestó en contra de la actitud indolente mostrada por autoridades del organismo operador de agua de quienes dijeron que "como ellos viven plácidamente en sus residencias, qué les puede importar las condiciones desastrosas en las que nosotros vivimos".

YA NO AGUANTAMOS

Luego de calificar de apática la actitud de las autoridades, hicieron también un llamado al Municipio, directamente a la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, quien tampoco se ha preocupado por dar la orden para acabar con el problema que nos aqueja, dijeron los inconformes quienes bloquearon tanto la entrada frontal así como la trasera por espacio de casi dos horas.

Cirilo Orta condenó la negligencia de las autoridades y "ahora nosotros estamos comiendo puro veneno porque el hedor de las aguas residuales llega hasta el interior de nuestras casas y de día y de noche tenemos que tener puertas y ventanas cerradas para aminorar un poco el problema, pero la peste entra hasta por el aire que jalan los aparatos de clima artificial".

Al retirarse del lugar amenazaron con regresar a bloquear nuevamente los accesos si para el miércoles de la presente semana no desvían por lo menos el paso del agua hacia otro sector donde no los perjudique.

Al sitio llegaron patrullas de la policía estatal para informase sobre lo que estaba sucediendo pero no intervinieron.

Durante el bloqueo algunos trabajadores de la comisión lograron entrar a las oficinas usando una puerta secreta que las comunica con una pescadería aledaña a las instalaciones.

...Y temen más contagios de dengue

Labores de fumigación es lo que demandan residentes de las colonias Mitras y Revolución Obrera pues temen sigan presentándose más casos de dengue, enfermedad que dicen afectó a dos niños hace aproximadamente un mes.

"Es urgente que las autoridades de Salud vengan a ver las condiciones desastrosas en que vivimos y el gran riesgo que tenemos frente a las puertas de nuestras casas con la gran cantidad de aguas negras que ´corren´ por las calles de ambos sectores", dijo Elisa Vega, una de las 200 familias que viven en Mitras.

La presencia del enorme foco de infección también debieran atenderlo autoridades de Ecología del municipio, porque es un problema que no termina y que atenta contra la salud de nuestros hijos, agregó.

Se ignora la causa por la que no han venido autoridades de la Jurisdicción Sanitaria IV a comprobar el peligro que tenemos ante nosotros y que puede generar más casos de dengue, náuseas, enfermedades de la piel, entre otras más por las aguas de drenaje.

Deben entender que está en juego la salud de la gente y por tanto es importante que envíen las brigadas de fumigación pero también las de control de vectores antes de que el problema alcance dimensiones incontrolables, señaló la ama de casa.

"Estamos comiendo puro veneno, porque el hedor llega hasta el interior de nuestras casas". Cirilo Orta, vecino.