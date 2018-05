´Toman´ migrantes puente en busca de asilo en EU

"Un cartón de huevo vale 2 millones de bolívares, algo así como 567 pesos mexicanos y un kilo de carne nos cuesta 5 millones de bolívares, lo que serían mil 417 pesos mexicanos". Nelwin Torres, venezolano.

sandra.tovar@elmanana.com

Treinta cubanos, dos venezolanos, seis hondureños, siete guatemaltecos y tres salvadoreños se encuentran "varados" en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

Todos ellos solicitan asilo a Estados Unidos debido a que en sus países, no tienen las condiciones para tener una vida digna y segura.

En el grupo, se encuentran tres niñas mexicanas de 14, 9 y 6 años respectivamente, cuya madre, es salvadoreña y una mujer mexicana con su hijo de 12 años.

Desde el pasado viernes estas personas comenzaron a llegar al Puente Internacional por esta frontera donde solicitaron su ingreso a los Estados Unidos y hasta el momento, no han recibido respuesta.

Autoridades estadounidenses instalaron un filtro casi al llegar a la Oficina de Migración donde están recibiendo a estas personas para revisar su documentación.

Los migrantes han formado una fila donde luego de entregar sus documentos, esperan ser llamados para saber si se les brinda el acceso a los Estados Unidos.

Los migrantes han tenido que soportar condiciones climatológicas adversas como el intenso calor y la lluvia que se registró la madrugada de ayer.

Dijeron que la principal queja es que no se les permite usar los baños.

Luis Ferrer, originario de Venezuela, refirió que llegaron a esta frontera, el pasado sábado 19 de mayo, con la intención de que el gobierno estadounidense les otorgue el permiso para internarse a su país y con ello empezar una mejor calidad de vida.

Lamentó la serie de situaciones que han tenido que enfrentar para llegar a esta localidad incluso dijo que tuvieron que soportar las lluvias registradas durante la madrugada de ayer, pues permanecen en las banquetas del puente fronterizo.

"Para llegar hasta aquí hemos pasado una serie de situaciones difíciles como hambre, altas temperaturas, la lluvia y la falta de aseo, es lamentable pero más nos duele por los niños y las mujeres que están en este peregrinar", dijo.

Precisó que continuarán en esta frontera en donde arribaron el pasado sábado 19 de mayo, sin importar que tengan que seguir pernoctando en la calle, "buscamos un sueño y lucharemos por llegar a Estados Unidos".

Daiko Domínguez, también originario de Venezuela, agradeció la ayuda recibida por reynosenses quienes les llevaron alimentos y agua, ya que entre las personas varadas se encuentran menores de edad y mujeres.

Finalmente reconocieron que la vida en Venezuela es una crisis permanente, carecen de medicamentos, alimentos, artículos para el aseo personal y de lo indispensable para llevar una vida digna.

´La gente se está muriendo´

"La gente se está muriendo, eso es lo más triste. No hay medicinas y el suero que utilizan en Venezuela es agua de coco. El salario no alcanza ni para una semana de alimentos", comenta con lagrimas en los ojos Nelwin Torres.

Este venezolano salió huyendo de su país en busca de mejores condiciones de vida.

"Ayer (el pasado domingo) hubo elecciones en Venezuela y volvió a ganar el presidente Maduro, lo que es insólito porque nadie quiere a ese hombre allá. Dice que sacó 5.8 millones de votos y nadie lo quiere, no es posible".

Nelwin trabajaba para el gobierno como conductor en el metro de Maracaibo y con el sueldo que obtenía, no podía sostenerse.

"Un cartón de huevo vale 2 millones de bolívares, algo así como 567 pesos mexicanos y un kilo de carne nos cuesta 5 millones de bolívares, lo que serían mil 417 pesos mexicanos".

Esto es algo absurdo, explicó.

"No alcanza ni para 15 días de comida por eso lastimosamente hemos tenido que salir. Nadie quiere dejar su país pero en Venezuela estamos peor que en Cuba".

"Nos enviaban a la inteligencia, a la policía que nos amedrentaban se metían a la casa, nos golpeaban. Eso no lo sabe el mundo y quieren pintar una alegría en Venezuela la cual no lo hay, porque si no yo no estuviera aquí", declaró Nelwin.

Al salir de Venezuela se dirigió a Colombia donde recibió la llamada telefónica de su madre desde su país.

"Me dijo que se metieron a la casa y golpearon a mi papá buscando mi ubicación. Luego llegué a Ecuador de ahí a Lima y luego a Chile".

QUIEREN REFUGIO

32 Cubanos

7 Guatemaltecos

6 Hondureños

3 Salvadoreños

2 Venezolanos

3 Niñas Mexicanas

1 Niño Mexicano

1 Mexicana

ESPERAN. Un grupo de venezolanos y cubanos, esperan por asilo político en el puente Reynosa-Hidalgo.