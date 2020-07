Toman instalaciones obreros de Bosnor

Pueblo Viejo, Ver.- De nueva cuenta trabajadores de la empresa Bosnor, filial del Grupo R, se fueron a paro de labores y bloqueo de las instalaciones, toda vez que refieren no les han cumplido con el pago de sus salarios.

Fue alrededor de las 10:00 horas que unos 300 obreros se postraron en el acceso a las instalaciones y acompañados de sus familiares, exigieron el pago de salario de hasta tres semanas, además, unos 100 obreros despedidos desde hace dos meses exigen la liquidación que la ley prevé.

De acuerdo a lo informado, el pasado lunes los obreros también recurrieron a estas acciones, sin embargo tras la promesa de pago para el pasado martes, decidieron continuar con sus labores.

Al llegar este miércoles, los obreros entraron en desesperación, toda vez que el martes tampoco se les cumplió con la percepción, por lo que decidieron tomar las instalaciones del Grupo R.

No permiten el acceso a cualquier empleado administrativo y jefes de área, pues exigen que se les cumpla con el pago, que en algunos casos, hasta 5 semanas les adeudan

Los trabajadores señalaron que la empresa sigue comentando que Pemex no les ha cubierto el pago de los trabajos de las tres plataformas; sin embargo lo que consideran injusto, es que aparte de los retrasos incurran en mentiras sin cumplir su palabra.

Los inconformes aseguraron que no se retirarían del sitio y no permitirían el acceso a empleados de confianza hasta que no les hagan efectivo el depósito de los sueldos que tienen pendientes.

Cabe hacer mención que el pasado 6 de julio se vivió una situación similar en esta empresa dedicada a la fabricación de plataformas.