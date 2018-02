Toman foto oficial de Meade con sus 57 colaboradores

La imagen, tomada esta mañana en sus oficinas, confirma la inclusión de ex funcionarios federales, ex panistas, estrategas, operadores priistas, legisladores en funciones y dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

En la foto, Meade quedó flanqueado por su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, y la jefa de su oficina, Vanessa Rubio, así como por el vicecoordinador de la campaña, Eruviel Ávila, y el coordinador de asesoría política, José Ramón Martel.



Además de varios ex servidores públicos que trabajaron con él en la Secretaría de Hacienda y la Cancillería, aparecen ex funcionarios de la Presidencia de la República como Alejandra Lagunes.



En la fotografía oficial se aprecia al vicecoordinador de los diputados priistas, Enrique Jackson; al ex secretario del Gobierno mexiquense, José Manzur; a la senadora por Nuevo León, Ivonne Álvarez; al diputado tamaulipeco Baltazar Hinojosa y al sinaloense Alfredo Villegas.



Álvarez fungirá como coordinadora de inclusión y equidad.



La ex candidata tricolor a la Gubernatura explicó que esta coordinación es la de vinculación con mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena.



"Muy agradecida con el candidato Meade por su confianza y el honor de participar en su equipo de campaña en temas tan importantes para nuestro País", manifestó.



De la dirigencia del PRI participaron Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu; del PVEM, Carlos Puente, Jesús Sesma y Arturo Escobar; y de Nueva Alianza los dirigentes Luis Castro y Evelia Sandoval.