Toman clases en lote baldío

En un terreno baldío de la colonia Lampacitos reciben clase por lo menos 15 estudiantes de educación básica en Reynosa luego de que hayan sido rechazados en primarias, secundarias y telesecundarias de la zona ante la falta de recurso para pagar las cuotas de inscripción.

Bajo el sol, en mesas de madera y a la intemperie reciben conocimientos de matemáticas, español, geografía e incluso inglés con libros prestados.

Aquí a diferencia del calendario oficial, las clases iniciaron a finales de mayo y solo se imparten los sábados de 9:00 a 12:00 horas, debido a que todo el personal es voluntario.

"Son niños que tienen ganas de trabajar, que cada semana demuestran lo que aprendieron, se llevan su tarea, se aplican desde clase y tienen muy buen rendimiento, yo he estado en centros particulares impartiendo los mismos temas pero la verdad es que el desarrollo para ellos es más fácil porque tienen hambre de aprender, son puntuales". Mencionó Lupita, una de las maestras.

Las clases se dividen en tres mesas, la primera para los más pequeños donde aprenden a leer, escribir, los números y conocimientos básicos, en la segunda están los que deberían acudir a tercero y sexto de primaria, por lo que ya desarrollan operaciones matemáticas, análisis de temas y pequeñas exposiciones.

Mientras que, en la última mesa los de secundaria desarrollan nuevas habilidades.

Pero todos comparten el mismo pizarrón.

"Mi mamá me quiso inscribir en una telesecundaria que está por aquí cerca pero le dijeron que si no pagaba no podía ir, la verdad es que no tenemos recurso para eso, por lo que me tocó venir aquí, pero está cómodo porque solo es un día y me sirve para yo hacer algunas cosas en la casa, apoyar a mis papás". Describió un alumno de 12 años.

VÍCTIMAS DE UN SISTEMA PROHIBIDO

Los rechazados, son víctimas de un sistema prohibido a nivel nacional, que estipula que la educación debe ser laica y gratuita.

Recientemente la Secretaría de Educación de Tamaulipas emitió un exhorto a los directivos y maestros para no realizar estas practicas, alertando que al detectarse se abrirían carpetas de investigación.

Pero a más de una semana de haber iniciado el ciclo escolar oficial (26 de agosto) en Reynosa estos casos no forman parte de las estadísticas negras.

Sin validez ante la SEP...

La escuela alterna administrada por la Asociación Civil Gestores Productivos lleva por nombre "Centro de Apoyo Educativo Mario Alberto Reséndez Guerra" y para identificarlo, se colocó una placa metálica con la frase" Se respeta el articulo 3 constitucional, derecho a educación gratuita".

De acuerdo con Marco Antonio Martínez, representante del organismo en esta ciudad fronteriza , antes de crear este sistema se optó por acudir al Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) para exhortar a varios planteles, entre ellos la primaria Pedro J. Anaya a no condicionar el acceso a educación a las cuotas, pero la respuesta fue negativa.

"Nosotros nos fuimos enterando por varios padres de familia de lo que estaba pasando, en nuestra asociación buscamos apoyar a las comunidades marginadas entonces al no recibir respuesta de las autoridades optamos por crear la escuelita, ahora esperamos que mínimo puedan hacerles algún examen para validarles el ciclo".

Además de las clases los estudiantes reciben un almuerzo, financiado de varias cooperativas ciudadanas.

Toman clase:

>Bajo el sol

>Sin techo

>Sin piso

>Sin salón

>En mesas de madera

>15 estudiantes

MATERIAL. Utilizan material donado para matemáticas, español y otras materias.

GRÁFICA. Entre matas se observan menores tomando clases.