Toman clases en el patio por falta de luz

"No pueden ingresar a los salones porque les duele la cabeza, les da sed, es imposible que aprendan". Ivette de León, madre de familia.

Por lo menos 140 estudiantes del nivel preescolar en la escuela Fidel Velázquez, ubicada en la colonia Industrial Reynosa, toman clases en el patio bajo temperaturas de hasta 38 grados centígrados, debido a la falta de electricidad que los agobia desde hace una semana.

En consecuencia, su rendimiento ha disminuido considerablemente ya que solamente asisten dos horas a clases.

El problema surgió luego de que un transformador explotó, dañando todo el sistema eléctrico y afectando el suministro de agua, por lo que tampoco cuentan con baños útiles.

La sede local del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) se ha negado a darle solución a los oficios que han interpuesto los padres de familia.

"Nuestros hijos no pueden seguir así, no es justo que estén tomando clases aquí afuera, es una zona peligrosa, conflictiva, no hay nada que nos garantice que están seguros, no pueden ingresar a los salones porque les duele la cabeza, les da sed, es imposible que aprendan y aquí afuera pues es todo peor", mencionó Ivette de León, madre de familia.

El plantel tiene inhabilitado 20 ventiladores, 6 equipos de aire acondicionado y alrededor de 80 focos por la falta de luz, además carecen de equipo tecnológico y de oficina, lo que está complicando los reportes de fin de año.

SOLUCIÓN TARDÍA

Ayer, por lo menos tres docenas de padres de familia se reunieron afuera del plantel para exigirle a la Directora que el dinero obtenido de las cuotas, inscripción, mantenimiento y mesa directiva se destine a contratar personal para reparar la red.

Pero no obtuvieron una respuesta favorable.

"Ella nos dice que van a venir a revisar unos peritos de la Secretaría de Educación, no quiere ejercer ese dinero, nosotros incluso le hemos dicho que cooperamos par que lo repare y tampoco quiere, no es una persona preocupada por los niños, no

"No puedo dejarles que metan a cualquier electricista, a mi la ley me indica que yo tengo que esperar a que las autoridades escolares me apoyen, el aire no es tan necesario ahorita, yo he pasado toda mi vida sin aire, los salones están frescos, los niños están felices, jugando, corriendo, para el baño usamos cubetas de tinacos llenos".

Las madres insistieron en que la falta de luz se evidencia también en los dolores de cabeza, vómitos, mareos e infecciones han presentado los niños.

SIN RESPUESTA. Los padres de familia y la directora no llegan a ningún acuerdo.