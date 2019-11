Toman asueto por frente frío

Por lo menos 140 mil estudiantes, personal académico y administrativo adscritos a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) en Reynosa, tomaron un descanso como parte de una medida preventiva por el ingreso del frente frío número 12 que provocó bajas temperaturas con sensación térmica de hasta -2 grados.

A nivel oficial, la SET declaró la suspensión hasta el nivel media superior, por lo que varios planteles colocaron carteles con la frase "No hay clases hasta nuevo aviso", incluidas secundarias, preparatorias y universidades.

Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en esta frontera señaló que todos aquellos centros adscritos a la SET acataron la medida.

"Todos los supervisores recibieron la instrucción desde la tarde del pasado lunes para suspender clases, esto significa que ningún estudiante podría ser sancionado y mucho menos los maestros por no llegar, ya que fue una orden, motivada por el frío, lo más importante en estos momentos es la integridad".

HAY EXÁMENES

Aún así, estudiantes de la Secundaría General 9 Gabriel Saldívar denunciaron ser obligados a presentarse bajo la justificación de que era temporada de exámenes.

"La directora pasó a los grupos avisándole a los jóvenes que no podrían faltar por temporada de exámenes", expresaron los quejosos.

Ante esto, Aparicio Hernández afirmó que revisarán lo ocurrido.

"No tienen porqué condicionar a los estudiantes, nosotros ya nos comunicamos al plantel y la subdirectora nos comentó que ella se presentó a trabajar por si había alumnos que llegaran, ya que la suspensión se dio en la tarde y quizá no todos se enteraron, pero no tenemos una queja oficial".

Por el momento la SET no ha informado si la suspensión se mantendrá para los próximos días, ya que los pronósticos meteorológicos indican que el frío continuará por lo menos hasta el próximo lunes.