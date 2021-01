Toma Vergara riendas del Tri

Ciudad de México.

Luego de la salida de Christopher Cuéllar de la dirección técnica de la Selección Mayor Femenina, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que Mónica Vergara tomará las riendas, con lo cual, a partir de ahora, toda la estructura de los representativos femeniles estará encabezada por mujeres.

"Tuve la oportunidad, en mis primeras competencias como presidente, de convivir con Mónica en la parte final del Mundial Sub 17 donde se obtuvo el subcampeonato, pude verla trabajar de cerca, corroborar lo que había escuchado de ella desde hace mucho tiempo, me llena de orgullo que tengamos a una representante del futbol femenil como lo es Mónica.

"Su capacidad, pasión, forma de trabajar le ha permitido llegar a donde está llegando hoy, y a empezar a cosechar esa serie de objetivos tanto en lo deportivo como en la formación de las mujeres. Tiene méritos suficientes no sólo para llegar, sino para consolidarse mucho tiempo aquí", declaró De Luisa.

Con la llegada de Vergara a la Selección Mayor, Maribel Domínguez tomará las riendas del combinado Sub 20; Ana Galindo encabezará a la Sub 17, mientras que Karla Maya será la estratega de la Sub 15.