Toma protesta Nataly García

Gustavo Díaz Ordaz, Tam.- En sesión Solemne Pública de Cabildo se llevó a cabo la toma de protesta de Nataly García Díaz como alcaldesa para el periodo 2021-2024 del municipio más joven de Tamaulipas.

Nataly García Díaz será la primer mujer en gobernar el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, luego de obtener el triunfo en las elecciones del pasado mes de junio abanderada por la Coalición PT-Morena, reiterando aquí el compromiso de gobernar con los tres principios básicos de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.