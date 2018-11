Toma placenta de su bebé

Ciudad de México

Hilary Duff bebió un batido, elaborado con la placenta de su nuevo bebé, reportó Us Weekly.

Después de que la actriz dio a luz a su hija, Banks, el 25 de octubre, compartió la experiencia ayer en un podcast de Informed Pregnancy del Dr. Berlin.

"El batido más delicioso que he tenido, no he tenido un batido tan delicioso desde que tenía 10 años. Estaba lleno de calorías con jugo y fruta y todo estaba delicioso", reveló Duff, de 31 años.

En la emisión, la Doctora Elliott Berlin cuestionó a Duff sobre porqué no había consumido la placenta en forma de cápsula.

"He oído que los eructos de placenta no son ideales", respondió.

La intérprete de Lizzie McGuire tuvo un parto en su hogar acompañada de su novio Matthew Koma.