Toma oxicodona con fentanilo

Ciudad de México

La sobredosis que Demi Lovato sufrió fue causada, aparentemente, por una mezcla de oxicodona, un derivado de la cocaína, y fentanilo, misma que acabó con los artistas Prince y Lil Peep, reportó TMZ.

Luego de acudir a una fiesta el pasado 24 de julio, la cantante solicitó vía mensaje de texto que un traficante, con quien había mantenido comunicación desde abril, fuera a la casa para llevarle droga.

SU VENDEDOR

Diversas fuentes comentaron que el dealer tenía la mala costumbre de comprar drogar adulterada en México, y que el lote que le dio a la cantante, sin que ella supiera, estaba mezclado con fentanilo.

Cuando el vendedor notó que Lovato estaba en la cama respirando muy fuerte, huyó.

SE RECUPERA

Aquel día, la intérprete de "Tell Me You Love Me" fue encontrada inconsciente alrededor de las 11:30 horas y tuvo que ser revivida con naloxona, por lo que fue hospitalizada durante dos semanas.

Una vez dada de alta de un hospital de Los Ángeles, fue trasladada a un centro de rehabilitación fuera de California, y el viernes pasado viajó con su mamá a Chicago para recibir un tratamiento psiquiátrico.