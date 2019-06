Toma ´Ojitos´ el riesgo

Cancún, Q.R.

Mientras a Enrique Meza, Fidel Kuri no le haga algo, "confiaré, por qué no he de hacerlo", dice el veterano entrenador, quien asume la dirección técnica del Veracruz como "el reto más serio de mi carrera".

Las preguntas hacia el llamado "Ojitos" van por el mismo tenor: ¿Por qué confiar?, ¿qué necesidad tiene?, ¿no está poniendo en juego su gran prestigio?

A todos esos cuestionamientos, Meza tiene la misma respuesta: "Hay que tomar el riesgo".

"No puedo desconfiar de él, porque no me ha hecho algo. Se hablan muchas cosas a su alrededor, pero acabo de llegar. Para mí, todo es nuevo y me han tratado bien, no tengo queja", comenta.

Los adeudos anteriores no le preocupan y para quienes lleguen a los Tiburones como refuerzos, sólo pide que "piensen un poco más en el equipo, en la profesión, que en el dinero. Siempre le digo a los muchachos que aprovechen su tiempo como jugadores, porque ese se va y no vuelve, así que espero que asuman el reto como yo lo asumo ahora".

No hay algo extraño para Meza, tampoco miedo, ni mucho menos incertidumbre. "Espero que lleguen nuevos jugadores, quizá más del exterior que nacionales. Esperamos armar un nuevo equipo".