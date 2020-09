Toma el mando

Durante las últimas semanas CFR Reynosa ha llamado la atención de toda la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional por las recientes contrataciones que han realizado y entre esos nombres se encuentra el de Jorge Edgar Quiroz al ser nombrado el nuevo director técnico para el siguiente campeonato.

Quiroz con amplia experiencia como jugador de futbol rápido participó en campeonatos nacionales e internacionales, además fue seleccionado nacional, pero eso ya quedó en el pasado y ahora en su faceta como estratega tomó la decisión de encargarse por completo del proyecto fronterizo (varonil y femenil).

Está es la primera ocasión que va dirigir en México por lo que se encuentra emocionado, pero es sabedor que enfrente tiene un reto grande que buscará llenar con positivos resultados.

"Conozco a muchos jugadores que lo integran el proyecto es verdaderamente atractivo porque la verdad hay mucho talento y fue una de las cosas por la cual decido tomar el proyecto porque en la ciudad de Reynosa hay muchos jóvenes que son buenos jugadores para esta modalidad de futbol rápido", comentó vía telefónica.

Quiroz arribará a esta ciudad en las últimas semanas del presente mes para ser presentado ante el plantel y explicarles la manera en la que van a trabajar para que vayan conociendo el estilo que va implementar en el terreno de juego.

"En lo personal me gusta el juego dinámico, técnico, me gusta tener un equipo muy dinámico tanto a la ofensiva y defensiva. Me gustan los equipos rápidos que jueguen bien a la pelota, que tengan posesión de balón y que también de la misma forma nos sepamos defender para tener un equipo balanceado", explicó.

Hasta el momento los refuerzos Rodrigo "Ronaldinho" Juárez, Adrián "Pareja" Ríos y Bernaldino Valdovinos Solís han sido bien recibidos ya que son jugadores que se adaptan a la idea futbolística que maneja y que combinará con los jugadores de Reynosa.

El estratega reconoció que tiene hambre de obtener el campeonato en la LMFRP porque cuenta entre las filas del conjunto con mucho talento, pero para lograrlo deben ir paso a paso.