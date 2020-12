Toma ´el control´ de la consola

Oliver Atom está de regreso en las canchas en Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el videojuego basado en el anime de los Supercampeones que dará un toque especial a los partidos con múltiples modos de juego.

Si algo reconozco del anime es que los artistas involucrados casi siempre saben cómo convertir algo convencional en una experiencia épica y llena de acción.

Muchos llegamos a ver a los Súper Campeones hace unos años atrás, cuando Oliver Atom y el Newpi se enfrentaban a Steve Hyuga y al Franco-Canadiense. Los jugadores podían demorar casi todo el capítulo en recorrer la media cancha, pero igual era divertido.

Luego de varios años sin un juego, Bandai Namco revive a la franquicia con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, en el que los jugadores podrán revivir algunos de los momentos más memorables de la serie y escribir su propia historia.

¿DE QUÉ VA?

En el modo de juego "El Viaje", revivirás la historia creada por Yoichi Takahashi al guiar a la joven promesa Tsubasa Ozora (Oliver Atom) durante el Torneo Nacional de Secundarias, en el que su equipo, Nankatsu FC, compite por su tercer campeonato consecutivo.

En el camino, el capitán de Nankatsu recordará a viejos enemigos y a sus eternos rivales, mientras supera cada uno de los obstáculos que se encuentra con la ayuda de su equipo y amigos, con la aspiración de salir triunfante de Japón para empezar a jugar futbol en Brasil.

Pero eso no es todo, El Viaje también incluye el episodio "Nuevo Héroe", en el que puedes convertirte en un jugador con una historia original, en la que tendrás que crear tu propio camino para llegar a la cima del balompié mundial.

¿CÓMO SE JUEGA?

No, Captain Tsubasa: Rise of New Champions no es un simulador de futbol como FIFA o PES. Al igual que en el anime, hay mucho dramatismo, jugadas exageradas y diálogos que extienden los enfrentamientos. Es importante que lo sepas para que abras tu mente a que recibirás una experiencia diferente.

En el juego puedes hacer pases cortos, pases filtrados, pases largos, pases con la intención de generar una pared y hacer tiros sencillos, o especiales y poderosos.

Como todo juego de anime, CT:RoNC desafía las leyes de la física y del realismo, así que puedes hacer todo tipo de jugadas especiales con tal de debilitar el Espíritu del arquero rival para que, a pesar de que detenga el tiro, el balón vaya con tal efecto que termine dentro de su portería.

Conforme tiras a portería y el guardameta detenga el esférico, su barra de Espíritu disminuirá. Cuando casi no quede nada y hagas un disparo especial, prácticamente conseguirás un gol en automático, incluso a tres cuartos de cancha.

El resto de los jugadores también cuentan con una barra de Espíritu, que se consume conforme corren. Su energía se recupera conforme pasa el tiempo o al activar la Zona V, que se logra una vez que haz realizado varios regates exitosamente.

Los regates son muy importantes, ya que te servirán para esquivar las entradas defensivas del oponente, para así seguir tu paso hacia el área rival y terminar con éxito las jugadas.

Prácticamente, las faltas no existen, ya que el objetivo del juego es que realices cuantas entradas puedas para también aumentar tu probabilidad de activar la Zona V y superar en velocidad a tu adversario.

¡LO MEJOR!

Lo mejor de todo es la acción del juego, con los tiros especiales y cada vez que se disputa un balón, ya sea en el aire o mediante una barrida, porque las secuencias animadas lucen increíbles desde que se hace el disparo, hasta que el portero ataja la número cinco.

Otra parte especial es la posibilidad de crear a tu propio personaje, pues comenzará desde cero y tendrás que trabajar constantemente para que genere vínculos con sus compañeros de equipo, y cumpla con ciertas tareas para mejorar sus estadísticas y obtener nuevas habilidades. Creo que sin este componente, el juego quedaría más simple de lo que ya es.

Sería genial contar con una versión doblada en español latino para obtener esa sensación de nostalgia por completo. No es lo mismo realizar un "tiro con efecto" que un "tiro con chanfle".

¿DEBERÍA COMPRARLO?

Te divertirás mucho si eres fan, aunque probablemente extrañarás muchas cosas del anime. Afortunadamente, hay clips con ilustraciones que te recuerdan algunos de los momentos de la infancia de los personajes, así que de alguna forma se compensó.

Por otra parte, el juego retoma sus ratos de telenovela, en los que los jugadores se expresan telepáticamente en momentos de tensión. A estos lapsos les llamaron "demos de acción dramática" (DAD), escenas que puedes desbloquear al cumplir con ciertas condiciones durante los partidos.

Sin embargo, si buscas un juego como FIFA o PES, entonces mejor aléjate de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, porque es una experiencia distinta del futbol. Si tienes la mente abierta, puede que te la pases muy bien con sus múltiples modos de juego, al compartir enfrentamientos entre cuatro jugadores, o al jugar en línea.