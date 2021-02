Toma ´el control´ de la consola

Han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, el juego inspirado en las novelas gráficas homónimas de Bryan Lee O´Malley. Justo en el marco del décimo aniversario de la película, O´Malley y varios fanáticos pidieron a Ubisoft que reviviera al título, y este mes su sueño se hizo realidad.

Scott Pilgrim está enamorado de la misteriosa Ramona Flowers, pero antes de que puedan estar juntos felizmente, el joven protagonista de esta historia debe recorrer varios niveles y superar a la bola de montoneros que lo quieren detener.

Para conquistar a la chica de sus sueños, Scott se enfrentará a la Liga de los Ex malvados de Ramona, quienes tienen habilidades especiales y numerosos aliados que los ayudarán de maneras sorpresivas.

¿CÓMO SE JUEGA?

Se trata de una experiencia Arcade, con estilo visual 2D en la que recorres los escenarios mientras le pateas el trasero a todos los enemigos que se te cruzan.

Al comenzar, puedes elegir tres niveles de dificultad: tío corriente, que es el más bajo; tipo duro, que es el nivel intermedio; y maestro supremo, si buscas un verdadero reto. Debo advertirte que si no estás acostumbrado a los juegos del estilo Beat´em Up, seguramente tendrás suficiente con el nivel de tipo duro.

En el juego puedes seleccionar a Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills, entre otros carismáticos personajes. Conforme dejas inconscientes a tus adversarios, tu personaje gana experiencia, sube de nivel y aprende nuevas habilidades que te permiten conectar combos más largos y efectivos. Los personajes pueden llegar hasta el nivel 16.

En los escenarios también hay objetos regados por ahí, que puedes tomar para golpear a tus enemigos, al usarlos como proyectiles, o al golpearlos para que les reboten e igual causes un pequeño daño. Esto aplica a la inversa, así que tus enemigos también pueden complicarte las cosas.

Tu personaje cuenta con tres indicadores: los puntos de salud que al llegar a cero quedarás noqueado y perderás una vida; los puntos de coraje, que sirven para hacer superataques o al pedir ayuda a Knives. Los puntos de coraje son especiales, porque al ser noqueado, se convierten en puntos de salud a la mitad de su cantidad, todo sea con tal de que no pierdas una vida.

Al destruir objetos o eliminar adversarios, también recibirás dinero, que puedes usar para comprar comida para recuperar tu salud, u objetos que te ayuden a mejorar un poco tus estadísticas.

Pero no todo se trata de eliminar a los ex novios para ganarte el corazón de Ramona. Scott Pilgrim vs. The World: El Juego - Edición Completa incorpora modos de juego extra, como "Survival Horror", en el que debes derrotar a todos los zombis que puedas; o "Avalancha de Jefes", en el que revives las peleas contra los ex para superar tu récord al derrotarlos.

También está "Batalla Total", que es un modo todos contra todos en el que hasta 4 jugadores compiten en un cuadrilátero de lucha libre; y finalmente está "Balón Prisionero", que es una especie de quemados, en el que la única forma de causar daño a los adversarios es al lanzarles, o patearles, una pelota.

¡LO MEJOR!

El pixel art de los escenarios y los personajes es muy bonito, y aunque está diseñado en dos dimensiones, te da la sensación de profundidad adecuada para explorar los niveles y revelar algunos misterios ocultos por ahí.

Un factor muy importante es el precio y creo que el juego lo vale

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Complete Edition

Desde $300, en Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC

Clasificación: T

Calificación: 4/5

Desarrollador: Engine Software, Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Pune Production

Distribuidor: Ubisoft

Diversión total.

A repartir golpes en todas direcciones.

Puedes disfrutar de los combates en modo multijugador.