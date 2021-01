Toma ´el control´ de la consola

Ciudad de México.

Nos sentamos en la cabina de piloto de las naves interestelares para experimentar en primera persona la sensación de combatir en el espacio en Realidad Virtual.

Luego de varios juegos de acción y aventura basados en Star Wars, ahora podemos experimentar lo que se siente al pilotar una nave del universo creado por George Lucas en Star Wars: Squadrons, juego desarrollado por Motive y publicado por Electronic Arts.

¿DE QUÉ VA?

Los acontecimientos del Modo historia de Star Wars: Squadrons toman lugar después de los eventos de Star Wars: Return of the Jedi.

El juego te ofrecerá tanto la perspectiva de los rebeldes que buscan la libertad de la Nueva República, así como de los soldados que conforman a las fuerzas del Imperio Galáctico, en un periodo situado casi al final de la Guerra Civil Galáctica.

En la campaña, te reportarás ante Lindon Javes, comandante del Escuadrón Vanguardia de la Nueva República; y al cambiar de bando con Terisa Kerill, quien organiza al Escuadrón Titán del Imperio Galáctico.

¿CÓMO SE JUEGA?

Al inicio del modo historia puedes personalizar a tus pilotos, pero no con una gran profundidad. Luego escogerás la dificultad entre cuatro opciones: "modo de historia", que es la más sencilla, "piloto", para comenzar a experimentar un poco más de reto, y luego están "veterano" y "as", para aquellos que ya tienen más experiencia en simuladores de vuelo.

Durante las misiones, tus objetivos cambiarán constantemente. Normalmente, todas las misiones comienzan al seguir al líder del escuadrón, que te lleva hacia el punto de interés; luego, tendrás que hacer varias cosas, como destruir torretas, escanear naves o espacios sospechosos, evadir flotillas defensivas a toda velocidad, y luego destruir a todas las naves de la facción contraria.

Lo interesante es que no solo se trata de controlar la nave para andar por ahí y disparar cuando puedas. Puedes dirigir la energía de tu nave hacia los motores para ganar velocidad y agilidad; a los escudos, para obtener una defensa un poco más robusta; o a los láseres, para que se recarguen más rápido o impacten con mayor fuerza.

Ya sea que estés controlando un X-Wing T-65B o un Caza TIE Imperial, tu nave tiene componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos cambian según la nave que controles.

Tanto el X-Wing T-65B, como el Caza TIE poseen como componentes a activos a un droide reparador (sistema de regeneración, en el Caza TIE) para regenerar la integridad del casco de tu nave; ojivas buscadoras para eliminar a los misiles que te acechan a toda velocidad (aunque son limitadas); misiles de conmoción, que son guiados y se pueden disparar sin apuntar, así como el cañón láser estándar.

Por otro lado, el Bombardero Tie, la Cañonera U-Wing, el Interceptor Tie y el A-Wing RZ-1 tienen componentes activos que varían, así como las estadísticas de la nave en cuanto al casco máximo, escudos al máximo, la velocidad que alcanzan, la aceleración máxima que tienen y la maniobrabilidad.

Al pilotar, puedes acelerar al enfocar la energía a los motores, lo cual hará que llenes una barra de impulso adicional para huir a toda velocidad, o para no dejar escapar a tus enemigos. Cambiar la velocidad de tu nave es fundamental, ya que reducir la velocidad a la mitad te dará mayor maniobrabilidad al hacer un movimiento evasivo al dar giros bruscos en diferentes direcciones para quitarte de encima a los misiles perseguidores.

Para mantener a tu nave en buen estado debes monitorear dos aspectos: la condición del casco y la capacidad de tu droide o sistema de reparación, pues les tomará unos segundos reponerse. En caso de que necesites apoyo con urgencia, en ocasiones será conveniente solicitar reabastecimiento, en el que un droide se acoplará a tu nave para reparar el casco y proveerte de más misiles.

¡LO MEJOR!

Los efectos de sonido y la jugabilidad son realmente buenos. Sientes que estás en la cabina de la nave, peleando a gran velocidad y evadiendo a las fuerzas enemigas con un control que se siente muy cómodo.

Otro elemento muy positivo es la variedad de dificultad que hay en el juego, que ayuda a que te adaptes mejor al aprender las mecánicas mientras juegas la historia principal. No me considero muy habilidoso en los juegos de disparos, menos al volar en todas partes, pero me parece que Star Wars: Squadrons te da las herramientas para aprender rápido y sin frustrarte.