Toma ´el control´ de la consola

Rash, Zitz y Pimple regresan con una nueva aventura en Battletoads, un juego con animación hecha a mano, diálogos muy divertidos y un modo multijugador local para que hasta tres gamers superen los complicados retos que se presentan en el camino.

Luego de hacer cameos en juegos como Shovel Knight, Killer Instinct y más recientemente en Grounded, Rash, Zitz y Pimple al fin han recibido el espacio que se merecen con un nuevo videojuego.

Esta semana jugamos Battletoads, título desarrollado por DLALA Studios y Rare que trae de vuelta a los sapos antropomórficos con una nueva aventura dibujada a mano.

¿DE QUÉ VA?

Luego de una exitosa misión combatiendo a los malos, como de costumbre, los Battletoads descubren algo inaudito: han estado atrapados en un búnker de simulación durante 26 años y ahora deben afrontar el mundo real, uno en el que nadie los conoce.

Ahora, los heroicos sapos deben dejar sus días de gloria atrás para encontrar trabajos comunes que les permitan tener una vida normal en la nueva realidad que acaban de descubrir. Sin embargo, su sed de grandeza los llevará a una nueva aventura repleta de humor y muchos traseros que tendrán que patear.

¿CÓMO SE JUEGA?

Es un juego de acción y aventura, ubicado en el género "Beat´em up", en el que debes derrotar a varios enemigos antes de poder seguir progresando en los escenarios dibujados totalmente a mano. Aunque los personajes se muestran en 2D, pueden cruzar varios planos en la pantalla para darle esa sensación de profundidad, como en los juegos originales.

Puedes controlar al poderoso pero lento Pimple; a Zitz, que tiene más facilidad para hacer combos aéreos o a Rash, que posee más agilidad para conectar golpes rápidamente. La recomendación es alternar entre los Battletoads para vencer a los enemigos con rapidez y obtener mejores evaluaciones de desempeño en los niveles.

Una vez que derrotan a uno de tus Battletoads, debes esperar unos segundos para que restablezca una parte de su vitalidad. Para recuperarte completamente, es importante comer las moscas que liberan los enemigos cuando los vences.

Alternar las habilidades de los Battletoads es importante para obtener mejores calificaciones al conectar combos.

Las lenguas de los protagonistas son muy importantes, ya que además de atrapar a las moscas, sirven para alcanzar objetos coleccionables, e incluso para pasar a ciertas secciones de los escenarios, al frente o en el fondo, para descubrir pasadizos.

Además de poder utilizar golpes comunes o más fuertes al cargarlos, los Battletoads tienen la facultad de arrojar chicle a los enemigos para detenerlos momentáneamente, y también pueden esquivar los golpes que vienen en camino.

El control de los personajes se siente muy bien balanceado, así que ahora puedes disfrutar de un gran reto sin sentir frustración. Para jugar cuentas con tres niveles "Renacuajo", "Sapo" y "Battletoad". Puedo decirte que en Sapo morí varias veces pero me divertí mucho.

Las dificultades pueden satisfacer a todo tipo de jugadores.

¡LO MEJOR!

El juego está listo para todo tipo de gamers. Además de los combates frenéticos con una variedad de enemigos que te complican las cosas, hay pequeñas actividades como puzzles, minijuegos, quick time events e incluso regresaron los niveles de las motos, pero ahora los Turbo Tunnels fueron diseñados en 3D para que no sean imposibles de pasar, como antes.

Además, el humor es excelente. Me mata de risa que los Battletoads se burlen de sí mismos, tanto por la nostalgia de no haberlos visto por mucho tiempo, así como por el éxito que han tenido otros juegos, como Sea of Thieves, desarrollado por Rare.

¿DEBERÍA COMPRARLO?

Es un juego bastante divertido. Me hubiera gustado que tuviera doblaje latino, sin embargo el humor también causa su efecto al jugar en inglés.

Si cuentas con Game Pass, es una descarga obligada, y te recomiendo mucho que lo compres si disfrutas los juegos Beat´em Up, o si eras fan de las entregas de antaño que parecían imposibles (y que aún en la actualidad son muy difíciles).