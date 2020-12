Toma ´el control´ de la consola

Ciudad de México.

La precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild tiene una jugabilidad distinta a la saga principal, sin sacrificar la calidad y esencia que caracterizan a la famosa franquicia de Nintendo.

Eiji Aonuma, productor de la serie Zelda, y Yosuke Hayashi, productor de Koei Tecmo Games, presentaron en un tráiler especial a Hyrule Warriors: Age of Calamity, un juego con estilo de Musou que funcionaría como una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

¿DE QUÉ VA?

La historia del juego se desarrolla 100 años antes de los acontecimientos de TLoZ: Breath of the Wild, cuando Link es asignado como el guardia personal de la princesa Zelda, mientras recorren cuatro regiones para buscar el apoyo de los campeones que los ayudarán a combatir las fuerzas siniestras de Ganon, un temible enemigo.

En el camino, Link y Zelda enfrentarán a rostros conocidos y descubrirán nuevas amenazas, mientras fortalecen sus lazos con los aliados que lucharán codo a codo con ellos, hasta el final.

Desesperados, los héroes harán todo lo que esté a su alcance para evitar un destino fatal, causado por una gran calamidad que se avecina.

¿CÓMO SE JUEGA?

Si no conoces los juegos de estilo Musou entonces debo decirte que así se le conoce a la serie "Warriors" de Koei Tecmo. Este tipo de juegos se caracterizan por enfrentarte a cientos de enemigos en tu paso mientras debes cumplir los objetivos que se presentan durante tus misiones.

El mapa es una parte esencial, pues conforme se desarrolla tu misión ocurren varios acontecimientos, por ejemplo, pueden surgir enemigos que atacan a tus aliados, así que debes acudir a su auxilio antes de que los orillen a retirarse, o en ocasiones desbloqueas los caminos para que puedas progresar.

Al recorrer los escenarios verás que hay puntos de control que dominan tus aliados o los enemigos. Para controlar estas bases, debes imponer tu fuerza al eliminar a los adversarios que ahí se encuentren. Si vas a conquistar esa zona, entonces muy pronto encontrarás a alguna criatura que la dirige. Luego de derrotarla, unos aliados se colocarán ahí para mejorar tu presencia en el campo de batalla.

Como te imaginarás, las peleas son el pan de cada día en estos juegos. Además de Link y Zelda, Hyrule Warriors te otorgará el control de una joven consejera sheikah llamada Impa, además de los cuatro campeones: Revali, el guerrero orni; Mipha, princesa de los zora; Urbosa, la matriarca de las gerudo; y Daruk, el campeón de los goron.

Cada uno de los personajes jugables tiene diferentes formas de conectar sus ataques. Mientras que Link usa espadas, lanzas o mazos como armas principales, Revali tiene un arco, Zelda usa la tableta sheika, Urbosa controla rayos eléctricos, Daruk levanta la tierra y activa el magma y Mipha usa poderes acuáticos.

¡HAY NIVELES!

Tanto los personajes como los artículos de su arsenal tienen niveles, los cuales se elevan al terminar las misiones, o bien al invertir rupias con los herreros para que fusionen y fortalezcan las armas, o en el campo de adiestramiento, para que los guerreros suban de nivel rápidamente.

Además de todos los ataques, que pueden ser normales o fuertes, cada uno de los personajes posee una acción exclusiva, que se puede activar para concluir cada combo con mayor fuerza.

Al pelear también tienes una barra dorada que se rellena conforme derrotas a enemigos. Una vez que está completa, puedes desatar un potente ataque especial.

Si conoces los juegos Musou, podrás percatarte que todo lo que he explicado son las mecánicas que caracterizan a estos juegos. Las modificaciones que hay en Hyrule Warriors: Age of Calamity provienen de las mecánicas que se presentaron en Breath of the Wild, por ejemplo, luego de esquivar un ataque en el último momento, puedes realizar una serie de ataques rápidos y continuos.

Normalmente, luego de que un enemigo usa ataques fuertes, se muestra temporalmente un indicador de punto débil, que debes vaciar al debilitarlo. Una vez que no queda nada de este indicador, entonces podrás usar un ataque demoledor para rematar a tus adversarios, y de paso a los que se encuentren cerca.

El juego te da muchísima opciones para combatir con tu mejor estilo. Durante las misiones podrás cambiar al personaje que controlas, luego de asignar a los compañeros que irán contigo en la misión.