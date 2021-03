Toma dióxido de cloro

El dióxido de cloro que en los últimos días ha tomado Ivonne Montero no ha sido para combatir al Covid -19 que padece, sino como parte de ciclos que ejecuta desde hace unos tres años.

El dióxido de cloro no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud en el combate contra el coronavirus, pues no hay pruebas de eficacia y podría generar secuelas negativas al cuerpo humano.

"El dióxido no lo está tomando ahorita por eso, sino porque es algo que toma desde hace tres o cuatro años y no es mucho, es sólo algo cada cuatro meses y ahora coincidió", precisó Edgar Marín, management de Montero.

Aclaró que ella está siendo atendida por médicos profesionales a diario. La misma actriz apunta en su video que el paracetamol, autorizada por la OMS, le ha ayudado en el tratamiento.

SE MEJORA

"Ya me siento mucho mejor dentro de lo que cabe: ya cedieron las fiebres que me daban a diario, mis saturaciones (de oxígeno) que me estaban bajando, ya dejó de suceder también", relata Montero en su video cercano a los tres minutos de duración, en el que continuamente tose.

"Estoy en el décimo día, justo acaba de pasar ya la parte más fuerte de la infección donde se define si se agravan las cosas; estuve aquí en mi casa todo este tiempo, vinieron doctores varias veces a checarme porque estoy sola, mi hija está con su abuelos, a ella la dejé de ver como cuatro o cinco días antes que comenzara con los síntomas", detalla la también actriz en "El señor de los cielos".

Recalca que los médicos le dijeron que no valía la pena usar dexametasona, otra medicina contraindicada contra la Covid-19.

Indica que su saturación de oxígeno llegó en alguna ocasión a marcar 89%, cuando los niveles normales deben estar entre el 95% y 100%.

"Sólo fue como un destellito, ni hice caso o reporté a doctores", expone.

GRABACIÓN PENDIENTE

Montero forma parte de la producción "Malverde", para Telemundo, a la cual espera regresar tan pronto se lo permitan los doctores.

Una vez terminadas las grabaciones, hacia mitad del año, grabaría el videoclip de su versión de "Suavecito", canción popularizada por Laura León hace 30 años.

--¿Qué es el dióxido de cloro y por qué no cura al Covid-19?

A lo largo de la pandemia un compuesto que ha sido tema de conversación debido a su presunta eficacia contra el Covid-19 es el dióxido de cloro, mismo que distintas autoridades sanitarias han pedido no usar debido que tiene un grado de toxicidad.

GAS SINTÉTICO

El dióxido de cloro es gas sintético que no se encuentra naturalmente en el ambiente y que tiene un color entre verde y amarillo, además de tener un olor irritante.

De acuerdo con la empresa Lenntech, que ofrece servicios para tratar el agua, el dióxido de cloro (cuya fórmula química es CIO2) fue descubierto en 1814 por Sir Humphrey Davy, quien produjo este gas mediante la mezcla de ácido sulfúrico y clorato de potasio.

El dióxido de cloro se suele usar como agente blanqueador en plantas que manufacturan papel y en la potabilización del agua. Cuando se le agrega al agua, se llama clorito. En su presentación más popular, está presente en los preparados para piletas que se venden en ferreterías.

Por otro lado, el hipoclorito de sodio es un desinfectante comercializado como lejía o lavandina doméstica que también podría causar una variedad de efectos adversos.