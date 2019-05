Toma Allegri con calma su salida de la Juventus

Turín, Italia

Massimiliano Allegri afirmó que la directiva de la Juventus decidió que no siguiera en el banquillo, determinación que a su punto de vista fue tomada en un momento adecuado.



El timonel dio una conferencia previo al juego ante el Atalanta en la que estuvo presente la plantilla, incluido Cristiano Ronaldo.



"Gracias a los chicos por lo que me dieron. Tuvimos muchas satisfacciones, dejo a un equipo ganador, que puede repetirse en Italia y hacer una grandísima Champions", afirmó un emocionado Allegri, que interrumpió varias veces sus declaraciones para tomar agua y evitar conmoverse.



"Dimos nuestros puntos de vista sobre el bien del Juventus, luego el club hizo sus reflexiones y decidió que yo ya no fuera el entrenador. Pero la relación es óptima con el presidente. Crecí mucho y creo que es el momento correcto para dejarnos de la mejor manera".



El técnico estuvo acompañado por el presidente, Andrea Agnelli, quien aseguró que separarse del técnico de Livorno fue la decisión más complicada que tomó desde que preside al club y le definió como "un amigo".



El técnico del Juventus, que se sentará en el banquillo en las últimas dos jornadas ligueras antes de dejar su cargo, explicó que todavía no sabe qué hará en la próxima temporada, pero sugirió que una pausa podría venirle bien tras ganar cinco títulos ligueros en cinco años al mando del cuadro turinés.



"Ahora no sé nada, mañana celebraremos el Scudetto. El futuro veremos. Una pausa me vendría bien, luego es el normal que el 15 de julio empezaré a tener ganas de trabajar, pero eso no depende de mí. Veré las propuestas, y si no, tendré un año para mí, mis hijos, mi pareja, mi padre y mis amigos", dijo.

Agnelli le regaló a Allegri una camiseta del Juventus con dedicatoria y que le elogió por haber "hecho la historia del club".