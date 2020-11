Tom y Jerry pelean al ritmo de reggaetón

"Me crié en el barrio y siempre hubieron muchos Butch Cats ahí", reconoce Nicky Jam, quien interpretará al famoso gato negro callejero en la nueva película animada de Tom y Jerry.

El cantante estadounidense no tuvo problema al dar voz al gato desaliñado que funge como el rival de Tom en la famosa caricatura de los años 40. Dice que encuentra incluso una similitud con su personalidad en el pasado. Además es especial, pues significa un logro familiar.

"Para mi papá esto fue lo más grande que he hecho en mi carrera. Yo lo miré y le dije ´¿cómo así?, si he hecho películas con Will Smith y Vin Diesel´; pero él me dijo que ninguno de esos personajes son tan icónicos como Tom y Jerry. Ver a mi papá orgulloso me pone contento", cuenta Jam en entrevista.

Nicky recuerda que cuando lo contactaron para hacer el doblaje en esta cinta quedó sorprendido, pues él vio toda la caricatura y tenía claro que los personajes no hablan. "Decía: ´pero y qué voy a hacer yo aquí porque esta gente no habla´; pero la película es otro concepto", asegura.

En este proyecto también participará el reggaetonero Ozuna. Nicky considera que la incursión de los cantantes urbanos en ámbitos como el cine se debe a su popularidad.

"Movemos mucha gente latina, pero si tú no tienes ese talento artístico de nada te va a valer, entonces no voy a quitarme el mérito de que también sé actuar y sé hacer las cosas bien, pero obviamente sí, jalamos gente latina, y nos ama, nos apoya y ellos (los productores) saben que nosotros somos la gente más importante del mundo", afirma.

De origen puertorriqueño por su padre y dominicano por su madre, el intérprete asegura que se ha vuelto una persona resiliente y tolerante ante las adversidades, preparado para las críticas de quienes consideran que no tiene experiencia como actor de doblaje.

"Si hubiera sido un baladista no hubieran dicho nada, pero como somos nosotros, le buscan cinco patas al gato; yo les digo que entiendan que el mundo ha cambiado y es para todos, ¿por qué cuando un latino lo hace es un problema? Pero cuando un americano lo hace no es problema".

24 MILLONES de oyentes mensuales tiene el reggaetonero en streaming

Recientemente estrenó "Polvo", junto a Myke Towers, una canción que lanza luego de un año sin estrenar música y que surgió gracias al confinamiento. "Es una situación mala, pero dentro de esa situación la creatividad creció más que nunca".

En enero estrenará su próximo disco y además está trabajando un podcast llamado The rockstar show by Nicky Jam y una película titulada American souls, con Bad Bunny.