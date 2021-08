Tom Holland, más allá de Spider-Man

Este individuo, que cautivó a Tom, es un médico enrolado en el ejército que al volver a su natal Ohio, y tras vivencias dolorosas, se hunde en el estrés postraumático y transforma su vida en una ruleta rusa que lo lleva al precipicio.

"Cuando Anthony y Joe (Russo), los directores (de cintas de la saga Los Vengadores y Capitán América), me ofrecieron el papel, me sentí muy inseguro, no estaba muy convencido de ser yo el adecuado para hacerlo. Medité, reflexioné. Lo analicé bastante y al final me di cuenta de que era una oportunidad dorada.

"Jamás había tenido a un ser humano en mis manos, o en mi posibilidad de interpretación, tan lleno de dolores, de arcos dramáticos, de situaciones al límite. Nunca había experimentado tantas emociones en un personaje como en este, y me enorgullezco de haberlo aceptado y de haberme deshecho de la idea de no hacerlo", contó Holland, en videocharla.

Es un hecho que al joven astro, de 24 años, lo identifican mundialmente como El Hombre Araña más reciente, el que salió en Spider Man: Regreso a Casa y en la saga Los Vengadores, pero asevera que desea consolidar su carrera por medio de películas que no lo encasillen y que lo muestren con una versatilidad a prueba de la crítica.

"Sería un error pensar que debo comparar mis actuaciones con una película súper taquillera. Me siento fascinado con los resultados hasta hoy en día, pero mi misión como actor es buscar personajes que me saquen de una posible zona de confort y me encaminen a horizontes distintos".

Thomas Stanley Holland es el verdadero nombre del niño que cautivó con su debut teatral en el West End con Billy Elliot, El Musical, en 2008, y quien sedujo como Lucas, el menor que sobrevive al tsunami en Asia, en el filme Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona.

En Cherry, basada en la novela del mismo título, cuya autoría es de Nico Walker, Tom explora un espectro emocional muy amplio, ya que va de la felicidad y el ímpetu por sus asignaciones como militante del ejército a la ternura y el frenesí por conocer al amor de su vida, Emily (Ciara Bravo).

Pero también conoce la depresión y el estrés y se vuelve adicto a las sustancias, violento y ladrón de bancos para sustentar sus vicios.

"Consulté a un doctor para bajar de peso y me rapé porque así lo necesitaba el personaje. La transformación física era muy importante, pero más, entender al personaje desde el interior", resaltó.