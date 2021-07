Tom Daley, orgulloso de ser gay y campeón olímpico

"No estás solo, puedes conseguir cualquier cosa. Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico.

"Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa", comentó el clavadista.

En 2017, el medallista olímpico se casó con el estadounidense Dustin Lance Blanck. Tom aprovecha cualquier espacio para mostrar su apoyo a la comunidad LGTB sobre todo en el deporte donde muchas veces son discriminados los atletas que se declaran abiertamente homosexuales.

"Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no lo estás. Puedes conseguir cualquier cosa", agregó.