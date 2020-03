Tom Chaplin asegura tener síntomas de coronavirus

Aunque aún no tiene un diagnóstico confirmado, el cantante Tom Chaplin, líder de la agrupación inglesa Keane, aseguró en sus redes sociales tener los síntomas del Covid-19.

Poco después de cancelar las fechas de su gira por Estados Unidos, al considerar primordial la salud del staff, los integrantes, las familias y el público, Chaplin -de 41 años- se refirió a su estado de salud vía Twitter.

"Casi seguro de que me enfermé de coronavirus en nuestra gira por Estados Unidos. Sé que para muchos lo síntomas son livianos, pero los últimos días para mi fueron horribles. Temperatura alta, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Me siento bien ahora, pero todo lo que diré es que no le desearía estos síntomas a la gente grande y vulnerable", refirió.

Ante el revuelo que generó, decenas de fans comenzaron a responderle y preocuparse por su salud, del mismo modo que fue consultado sobre si se había hecho alguna prueba que confirmara el diagnóstico por coronavirus.

"Desafortunadamente no te hacen la prueba a no ser que estés hospitalizado. Es molesto porque me gustaría saber con seguridad lo que tengo", aseguró Chaplin.

Después del anuncio de su separación, en 2013, Keane volvió a salir de gira en 2019. La agrupación se presentó en el marco del Corona Capital en el Foro Sol, en noviembre, para después continuar por diversos países hasta marzo de este año, que emprendieron el viaje hacia Estados Unidos para seguir con su tour.