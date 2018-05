Toluca sufre pero va a Semis ante Xolos

El Toluca se instaló en las Semifinales, no sin antes pasar un susto. Los Diablos Rojos igualaron angustiosamente 2-2 con Morelia (4-4 global) para instalarse en la antesala de la Final, donde se medirán a los Xolos de Tijuana.

En tanto, América espera rival del duelo entre Santos y Tigres, que llegan a Torreón con ventaja de 2-0.



Dos golazos, uno de Cristian Borja en los primeros minutos del partido y otro de Rubens Sambueza de tiro libre al 86', encaminaron la eliminatoria para los choriceros sobre Monarcas, equipo que reaccionó demasiado tarde con tantos de Emanuel Loeschbor y Miguel Sansores.



El líder navegaba sobre aguas tranquilas para meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2008 hasta que la visita consiguió el par de tantos en tiempo de reposición.



El 2-2 del partido de Ida obligaba a Morelia a ganar, el 1-0 le servía, pero ese tanto de vestidor del lateral colombiano le cambió el panorama a los visitantes.



Rodrigo Salinas probó al arco en la primera jugada, el portero Sebastián Sosa desvió a córner y de ahí derivó el gol escarlata. Borja tomó el rechace de la defensa en el tiro de esquina y desde fuera del área metió la pelota por el ángulo con un potente zurdazo.



Monarcas entonces debió ir por dos tantos, pero sintió el golpe y tardó mucho en responder. El cuadro michoacano no tuvo variantes en todo el primer tiempo, todos sus avances ofensivos terminaron con pelotazos al área buscando a Raúl Ruidíaz.



El conjunto de casa, que no se había visto en serios aprietos, esperó jugadas de contragolpe, aunque ni Alexis Canelo ni Borja pudieron culminar las dos más claras.



Los escarlatas ampliaron la ventaja hasta el 86', cuando Sambueza puso a todos de pie con una magistral ejecución en balón detenido.



El técnico visitante Roberto Hernández cambió su esquema en el complemento, quitó a un contención para jugar con dos puntas, pero sus dirigidos despertaron cuando la causa prácticamente estaba perdida.



En La Bombonera ya se escuchaba el "Otra copa, queremos otra copa" cuando vino la inesperada reacción del cuadro purépecha.



En el agregado, Loeschbor (92') y Sansores (93') aprovecharon distracciones y la relajación de la zaga del Toluca e hicieron soñar a sus aficionados con una épica remontada, pero el tiempo ya no les alcanzó para más.