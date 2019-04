Toluca desea quedarse en la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Antonio La Volpe llegó a Toluca para refrescar las posibilidades choriceras de acceder a la llamada fiesta grande. Con cinco partidos al mano, el estratega argentino sólo ha probado la derrota en una ocasión y tiene a los Diablos encaminados a una nueva clasificación pero el trabajo del "Bigotón" dependerá mucho de lo que pueda hacer este domingo ante un rival incómodo: el América.



Con 18 unidades en su canasta, los mexiquenses saben que un triunfo en casa los acercaría a los primeros ocho puestos de la clasificación general, a falta de 9 unidades por disputarse en el Clausura 2019. En caso de perder, el Toluca no estaría eliminado pero en el infierno no quieren depender de nadie para obtener su boleto. En su última aparición, los Diablos no tuvieron mucha fortuna ante Querétaro y lucieron apagados, una cara que no deberán mostrar ante un rival de jerarquía.



Por su parte, las Águilas llegan con sus propias necesidades. Si el equipo que comanda Miguel Herrera quiere amarrar su búsqueda del bicampeonato, tendrán que salir de la capital mexiquense con tres puntos, pues un resbalón en Toluca, combinado con otros resultados, podría costarles muy caro de cara al cierre de temporada, de ahí que los azulcremas deban tomarse este partido con suma responsabilidad ante un viejo conocido como La Volpe, quien dirigió a los de Coapa y los llevó hasta la final del 2016, donde perdieron ante Tigres.



Toluca recibe este domingo a las Águilas del América en el Estadio Nemesio Diez como parte de las acciones de la jornada 15 en la Liga MX. El choque está pactado para las 12:00 horas, en lo que se espera que sea uno de los partidos más atractivos de la jornada.