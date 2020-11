Toleran abuso de ´outsourcing´

Todo esto que no ha podido regular las autoridades a que se haga ordenadamente ahora se está previendo quitar la figura si es bien utilizada es buen instrumento.¨ Sandra Guardiola, Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana reconoció que sí ha habido un abuso muy grande de la figura del ´´outsourcing´´ en el país, pero que no es generalizado, solo de algunas empresas o negocios que han abusado, pero por la incapacidad de los gobiernos anteriores y del actual, de frenar los excesos porque no se ha aplicado la ley para sancionar.

Sandra Guardiola Sáenz, presidente de la Federación Tamaulipas de COPARMEX, comentó que los trabajadores deben tener todos los beneficios a los que tienen derechos como seguridad social, registrados con el salario que están recibiendo, y al final cuando es su retiro no tenga los beneficios, igual con el reparto de sus utilidades.

"Esto no es generalizado ni tampoco el mal uso de esta figura ha sido generalizado, ha sido de parte de ciertos empresarios o negocios que han hecho mal uso de eso y quiero decirte que las autoridades en el sector público, también se hace contratación a través del outsourcing", dijo.

La dirigente explicó que es una forma de contratación de tu personal, a través de un tercero pero que desafortunadamente la figura es bien vista en otros países, en México se ha convertido en una figura que se ha hecho mal uso y donde el más perjudicado es el trabajador.

"Todo esto que no ha podido regular las autoridades a que se haga ordenadamente ahora se está previendo quitar la figura pero tiene sus aristas, porque la figura si bien utilizada es buen instrumento para las empresas, es incapacidad de las autoridades y también que está muy estigmatizada esta figura", expresó.

Explicó que cuando hay empresas que no tienen la capacidad administrativa, no hablando de cientos de trabajadores, sino de una compañía de pocos trabajadores porque no tiene la capacidad administrativa para adminístrala.

"La recomendación es que se cumplan las reglas como debe ser en cualquier otra figura, que se cumplan los ordenamientos establecidos para que esa figura pudiera seguir por los beneficios que se tienen, que se cumpla la ley, la legalidad en todos los ordenamientos si no hay impunidad, si no hay castigo quizás otros van a seguir así, hay un mal uso pero en si la figura es un buen recurso para administrar al personal", finalizó la dirigente empresarial y también integrante del comité anticorrupción empresarial nacional.