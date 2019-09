Toledo estará en altares de Día de Muertos de Oaxaca y Nueva York

Ciudad de México

Adriana Aguilar, titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, anunció que el artista Francisco Toledo (1940-2019) será la figura central durante la siguiente celebración de Día de Muertos, tanto en Oaxaca como en Nueva York.

"Francisco Toledo estará presente en todos los altares, calendas y comparsas que realizaremos en Oaxaca. Estuve en Nueva York y me informaron que ya habían seleccionado a personajes para sus altares, pero hubo un cambio, ahora todo será sobre el artista", informó Aguilar.

La funcionaria agregó que previo a ser nombrada secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca se reunió con Toledo. Durante aquel encuentro, el artista le encomendó algunas tareas; sin embargo, prefirió no decir cuáles eran los encargos, aunque sí dijo que era una lista que escribió en unas 10 hojas.

SIN HOMENAJE

Con respecto al homenaje, la secretaria señaló que Toledo no simpatizaba con esos actos: "Además, la petición de la familia es que por el momento no se haga ningún homenaje, que les demos tiempo, hemos sido prudentes con esta decisión. Si no se ha hecho un homenaje es por respeto no porque no se quiera", dijo.

Adriana Aguilar hizo la declaración tras presentar la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH). El anuncio lo hizo junto con Luo Jun, director del Centro Cultural de China, y Rebeca Díaz, encargada de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH.

La FILAH que tendrá a Oaxaca y China como estado y país invitados respectivamente, se llevará a cabo del 26 de septiembre al 6 de octubre en el Museo Nacional de Antropología.

En el encuentro librero habrá presentaciones editoriales, talleres, proyecciones de películas, así como seis encuentros académicos: la V Jornada de Distintas Miradas sobre las Ciudades Históricas, el II Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural, el XI encuentro de Lenguas en Riesgo, el XV Foro Internacional de Música Tradicional, el XV Coloquio de Africanías y el Simposio Román Piña Chan.