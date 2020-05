Tokio 2020 es la meta

La vida de Ana Frank ha inspirado a ser una mejor persona a la medallista mundial María José Sánchez.

La historia de la joven judía, cuyo diario se ha convertido en símbolo del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial es el libro favorito de la clavadista capitalina y, lejos de estar en esos tiempos, conocer la historia y adentrarse a la vida de los personajes le ha permitido explorar su curiosidad y sobrellevar mejor el aislamiento de la pandemia en la actualidad.

Dos momentos en la historia de la humanidad que guardan similitudes por la pérdida de vidas, crisis económicas globales y aislamiento obligado.

Un tema que le gusta estudiar a Sánchez, quien, si no fuera por la pandemia, estaría en busca de su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El Diario de Ana Frank es mi libro favorito. Le decía a mi papá que no aguantaba estar encerrada y me dijo que Ana Frank estaba encerrada y sin música ni tele y creo que tiene sentido.

"Me acuerdo de lo que leí y me siento afortunada de tener a mi familia, hacer ruido, escuchar música y ellos no podían hacer ruido", contó la medallista mundial en clavados más joven de la historia de México con 14 años.

Su curiosidad por el pasado histórico es uno de sus pasatiempos favoritos, pues, además de leer libros como el Diario de Ana Frank, invierte su tiempo en hacer resúmenes sobre las biografías de personajes que le inspiran.

Conocer el pasado he la ayudado a entender mejor su presente.

¿Qué es lo que más te gusta del libro de Ana Frank?

Cómo lo narra y cómo vive bajo su encierro ocultándose.

¿Con qué sensación te quedaste al terminarlo?

Fue una sensación rara y triste. A pesar de que se ocultaron hasta el final, se los llevaron a los campos de concentración.

Me interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, es en lo que he invertido más mi tiempo en investigar mucho. Fue triste que se tuvieran que esconder y, pese a todo el esfuerzo, los encontraron.

¿Investigas para un trabajo escolar?

Estoy haciendo un resumen más elaborado de la Segunda Guerra Mundial, es para mí, no es para la escuela, a veces elijo un personaje histórico al azar y hago un resumen de sus biografías.

¿A qué personajes has estudiado?

Frida Kahlo, el impacto que tuvo es sus pinturas, es de los personajes que más me han gustado.

En estos momentos, estarías buscando tu clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fue una sorpresa para todos, no sólo para mí, es algo que se tiene que aprovechar para trabajar, esperemos que pase pronto y poder entrenar clavados en la fosa.

¿Qué valoras de lo que estás experimentando en estos días de aislamiento?

El hecho de estar con mi familia, normalmente sólo estoy en Conade, los veía los fines de semana.