Todos contra todos en PAN

Valle Hermoso, Tam.

Ahora que el gobierno estatal es encabezado por el Partido Acción Nacional, en Valle Hermoso ya se incrementó de manera inesperada el número de interesados en ocupar una candidatura el próximo año, por lo que la guerra dentro del organismo es constante.

“Existen ya varios grupos, unos están jugando sucio y solo esperamos que la designación el próximo año de nuestro candidato, sí garantice un triunfo“ dijo ayer un ex líder el partido, quien prefirió que no se publicara su nombre, pues aseguró que su intención no es dividir más al organismo político, sino crear conciencia para que exista la unidad.

El entrevistado, informó que el hecho de que el gobernador de Tamaulipas, sea Panista, hace que el partido en sí tome mayor fuerza, por lo que son muchos los que abrieron los ojos y sin tener militancia de años o convicción en el blanquiazul, ya se “candidatean” en algunos eventos.

“Solo esperamos que las autoridades del PAN a nivel estado, valoren bien la situación en Valle Hermoso y que en los próximos meses estudien quien pudiera ser un buen candidato que nos represente, de lo contrario, la división que ya se puede ver hará que otra vez perdamos una elección“ terminó diciendo el exlíder.