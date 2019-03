Todos por la Cruz Roja. Inicia la Colecta Anual

Me da mucho gusto estar aquí en un reconocimiento hacia el trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana y especialmente la delegación Tamaulipas . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Con eldel Gobierno del Estado de Tamaulipas y Sistema DIF, este jueves inició la Colecta Anual de la Cruz Roja 2019, la cual ha fijado como meta para Tamaulipas superar la recaudación de más de 6 millones 200 mil pesos obtenida en 2018.

La ceremonia de arranque en la entidad fue presidida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la delegada de la Cruz Roja en el estado, Virginia Togno Murguía, en el auditorio de la delegación Victoria de Cruz Roja.

"Hay una expresión que cabe muy bien en este día tan importante para Tamaulipas y para la Cruz Roja Mexicana y que tiene que ver con la colecta: Nadie es tan rico como para no necesitar a la Cruz Roja y nadie es tan pobre como para no poder dar un peso a esta colecta. Por eso me da mucho gusto estar aquí en un reconocimiento hacia el trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana y especialmente la delegación Tamaulipas", manifestó el mandatario.

El gobernador García Cabeza de Vaca invitó a los colaboradores de la administración estatal a sumarse a la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana y convocó a que cada vez más empresarios y sectores productivos apoyen a la institución a través de sus donativos.

A la par del inicio de la colecta, el gobernador del Estado, la presidenta del DIF y la Delegada de Cruz Roja hicieron entrega de una unidad de rescate urbano para la delegación Victoria y dos ambulancias nuevas totalmente equipadas para las delegaciones de Reynosa y Victoria.

En 2018, la Delegación Tamaulipas de la Cruz Roja Mexicana logró colectar 6 millones 221 mil 041 pesos por medio de ánforas o "boteo" y los donativos realizados por colaboradores de dependencias estatales y federales con presencia en la entidad, además de empresas de diversos ramos.

Tan sólo en Tamaulipas, el año pasado, la Cruz Roja Mexicana brindó a la población de manera gratuita 31 mil servicios de socorro, 87 diarios en promedio.

ARRANQUE. El gobernador invitó a los colaboradores en la administración estatal a sumarse a la colecta. y Mariana Gómez puso manos a la obra.