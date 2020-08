Todos los niños deben contar con sus vacunas

Mission, Tx.

Autoridades de educación hacen un llamado a los padres que se tomen un tiempo para asegurarse de que las vacunas de sus hijos estén al corriente. Los funcionarios de salud estatales han indicado que los requisitos de inmunización no se eximen, incluso para los estudiantes que participan en la instrucción virtual.

Todos los niños deben tener toda la protección necesaria contra las siguientes enfermedades antes de que el niño pueda asistir a la escuela: difteria, polio, sarampión, rubéola, paperas, Hib, PCV, Hepatitis B, Hepatitis A, varicela, Tdap y meningococo.

Según el código de educación de Texas, un estudiante que no esté completamente inmunizado y no haya comenzado las vacunas requeridas no puede asistir a la escuela.

Los Servicios de Salud también indica actualmente que las reglas de vacunación escolar están vigentes independientemente de si la educación se recibe a través de aprendizaje virtual o en el campus.

Cuando se transfiere de otro distrito escolar en Texas, un estudiante puede ser admitido provisionalmente por no más de 30 días hasta que reciba los registros de vacunación.

Mission CISD insta a todos los padres a asegurarse de que las vacunas estén al día antes de la inscripción. Los registros de vacunación del estudiante deben estar disponibles en el momento de la inscripción para evitar retrasos en la admisión del menor.