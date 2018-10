Todos son escuchados. Realizan dos foros por los desaparecidos

Hay un número amplio de colectivos que tienen un trabajo histórico en la defensa por los derechos de las víctimas, en la defensa por los Derechos Humanos, por los derechos de los migrantes Alfonso Durazo Montaño, senador de la República

Cd. Victoria, Tam.- Este lunes se llevaron a cabo los dos foros anunciados para la atención de víctimas de desaparición en el estado de Tamaulipas. El primero "Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar" en el campus del ICEST, el cual estuvo encabezado por el senador de la RepúblicaMontaño, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El segundo fue realizado por alrededor de 10 colectivos provenientes de todo Tamaulipas en un plantel de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), de donde acudieron más tarde a conversar con el senador Durazo Montaño, a quien le hicieron llegar sus resultados; "no importa que se realicen uno o dos foros, ojalá fueran más", destacó el senador.

"La verdad es que es imprescindible escuchar a la gente para construir con mayor sensibilidad y tino las propuestas de gobierno, así es que si se realizan dos o más foros sean todos bienvenidos, no es necesario conciliar absolutamente ningún foro", dijo.

Alfonso Durazo explicó que se decidió adelantar el foro del 22 de octubre en esta capital con la finalidad de poder integrar las propuestas recabadas este día a las conclusiones finales que serán presentadas el 24 de este mismo mes.

"Hay un número amplio de colectivos que tienen un trabajo histórico en la defensa por los derechos de las víctimas, en la defensa por los Derechos Humanos, por los derechos de los migrantes", destacó.

Algunos de los colectivos que participaron en este ejercicio son Red de Desaparecidos en Tamaulipas, la Asociación de Periodistas Desplazados, el Colectivo de Familias Unidas de Tamaulipas, Ciencia Forense Ciudadana, Buscando tus Huellas con Fe y Esperanza, Colectivo Jiménez, Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, México Somos Todos, Justicia Tamaulipas, Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, 21 de Mayo, y Escuelas de Perdón y Reconciliación de Tamaulipas.

Entre los participantes del equipo de transición asistieron, entre otros, el enlace en Tamaulipas del próximo gobierno federal, José Ramón Gómez Leal y Loretta Ortiz, organizadora de los foros; así como los legisladores Américo Villarreal y Armando Zertuche Zuani.

Dialogan con Durazo

Al término del "Foro de Pacificación Con y De las Víctimas Miriam Rodríguez", representantes de distintos colectivos acudieron al evento encabezado por Durazo Montaño, para saludarle y presentar algunas de sus conclusiones, indicó el vocero de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, Guillermo Guitiérrez Riestra.

"Mireles estuvo en el foro y nos pidió que fuéramos a saludarlo, fuimos a saludarlo nada más, fue una cosa muy sencilla pero ahí le expresamos un punto de vista", comentó.

Fueron alrededor de 300 asistentes al foro organizado por los colectivos de víctimas en donde estuvo como invitado especial el fundador de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles Valverde.

"Lamento que haya habido dos foros, aunque lo que hicieron ellos no fue un foro, fue una reunión pero ellos sabían que nosotros teníamos nuestro foro, que además estaban invitados y que confirmaron su asistencia al foro que habíamos convocado", dijo Gutiérrez Riestra.

No obstante consideró que la lucha de los distintos colectivos no depende de la presencia o aval de algún político, "pero nosotros abrigamos la esperanza que con este nuevo gobierno el tema se trate con más responsabilidad y más adecuada, pero si no seguiremos en la calle luchando, no tenemos nada que hacer ni tenemos nada que perder, el reclamo es justicia".

ALTERNO. En la sede de la UNT se realizó el foro independiente, aunque luego una comisión pasó a saludar a Alfonso Durazo.