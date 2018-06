Todos los días inhalan un poco de muerte

"Antes fumaba, ahorita tengo 15 años que no fumo, deje de fumar porque te pasan muchas cosas". Juan José Portillo Hernández.

"Yo les recomiendo que hagan fuerza de voluntad para que lo dejen". Juan Francisco Rodríguez Gómez, con 60 años.

Envueltos entre el humo del placer, de la relajación y del vicio es como todos los días ciudadanos se enfrentan a la muerte, al principio se torna algo excitante, pero termina en la cama de un hospital y afectando a terceros.

"Yo si fumo, si conozco los riesgo que me puede ocasionar el cigarro, son muchos, pero yo asumo porque aparte yo le hago a la mecánica y para concentrarme bien en el trabajo me aviento mis cigarros y trabajo muy bien, no me ha afectado para nada y estoy bien sano, he intentado dejarlo un mes pero pues te cae muy bien, es más fácil dejar la cerveza que el cigarro, yo fumo 15 cigarros al día en promedio", expresó Ricardo Leal Reyna, chofer del transporte, con 60 años de edad.

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, con el fin prevenir de los riesgos asociados con el tabaquismo, incluso desde hace tiempo se modificaron las cajetillas de cigarros con mensajes fuertes para los clientes, pero ni eso ha impedido que sigan las muertes en el país.

TENGO 15 AÑOS QUE LO DEJÉ

"Fumar está mal porque con el tiempo se puede enfermar uno, entre menos fume uno mejor, antes fumaba ahorita tengo 15 años que no fumo, deje de fumar porque te pasan muchas cosas y uno ve lo que pasa y por eso deje de fumar para evitar enfermedades", dijo Juan José Portillo Hernández.

La epidemia de tabaquismo y sus repercusiones en la salud pública, son principalmente, un gran número de muertes y mucho sufrimiento de millones de personas en todo el mundo y para muestra es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares, después de la hipertensión arterial.

Además causa cada año más de 7 millones de defunciones, 900 mil de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno, lo que significa que las personas no fumadoras también son expuestas.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, y el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 17 por ciento de las defunciones por cardiopatías.

PREFIEREN NO FUMAR

"No fumo, no me ha llamado la atención, pero varios de mis hermanos si fuman, yo les digo que no deberían de fumar causa muchas enfermedades, aparte de dañarnos a uno, daña a los demás, a mi no me molesta pero podría causarme alguna enfermedad o a alguien más, se necesita que uno se decida", dijo Carlos Leos Lira, de 17 años.

"Yo no fumo, nadie de mi familia, estoy limpio, yo les recomiendo que hagan fuerza de voluntad para que lo dejen, hay que tener mucha fuerza para que dejen el cigarro porque es muy dañino para la salud, muchos lo sabemos pero no hacemos caso", expresó Juan Francisco Rodríguez Gómez, con 60 años.

En México en el 2017 de acuerdo al IMSS se registraron 310 mil nuevos casos de enfermedades pulmonares, cardiacas y de tipo vascular, así como diversos tipos de cáncer.

En el caso de Tamaulipas, el 90 por ciento del cáncer en el pulmón se origina por el tabaco y el consumo va en aumento entre jóvenes y mujeres, con alta incidencia en el cáncer por este tema.

De los 12 a los 14 años es cuando los menores comienzan a fumar en Tamaulipas, principalmente en el nivel de secundaria, pero según los médicos se deja de fumar después de los 30 años después, cuando ya se encuentran con un dalo grave en su salud.

En Reynosa, los ciudadanos son consientes de los problemas que genera el tabaquismo, pero aun y con toda la información que se proporciona, prefieren no dejar el vicio, mientras que hay otros ciudadanos que se cuidan, pero al final todos son expuestos.