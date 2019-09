Todos cometemos errores, dice AMLO sobre Mireles

Cd. de México.

"Yo soy partidario de la readaptación, el perdón, no creo que los seres humanos no cometamos errores, no somos perfectos, tienen que ver con la naturaleza, con el creador, lo importante es no mantenernos en el error, rectificar, no caer en la autocomplacencia, ser humildes", afirmó.



El jefe del Ejecutivo argumentó que a menos que exista un procedimiento disciplinario en alguna instancia, él no pedirá su renuncia, pues ya se disculpó por sus dichos misóginos contra las mujeres.



Por ello, indicó, no está de acuerdo en el llamado que hicieron senadores para que el ex líder de autodefensas se retire del cargo.



Insistió en que el ahora funcionario está dispuesto a "recibir información sobre cómo todos debemos respetar a las mujeres y hacer a un lado el machismo".