Todos a leer

"Siendo un bebé, le pusieron una raqueta de juguete en la mano. Desde entonces, Agassi no ha hecho otra cosa que golpear pelotas de tenis. Su padre, obsesionado en convertirlo en un astro del deporte, construyó una máquina (el dragón) que disparaba 2.500 pelotas al día contra el pequeño Andre . Open es la semblanza a corazón abierto de Andre Agassi , que en estas memorias se muestra tal como es: un hombre que debió enfrentarse a las presiones de su familia, de la fama, pero que siempre conservó el valor de la amistad y un sentido altruista de la vida. En esta cautivadora autobiografía, Agassi revela, con sentido del humor y ternura, una vida definida por la contradicción entre un destino impuesto y el anhelo por complacer a quienes lo han sacrificado todo por él".

Fútbol, dinámica de lo impensado de Dante Panzeri

"Escrito en 1967, este manual indispensable contiene una sentencia reveladora: ¿este libro no sirve para nada? Para nada que tenga que ver con aprender a jugar, dirigir o describir el fútbol de forma definitiva. El desconocimiento del legado del genial periodista argentino Dante Panzeri es tan grande como la cantidad de veces en que jóvenes y veteranos cronistas recurren a la dinámica de lo impensado para explicar el talento de jugadores como Messi, ciertos resultados asombrosos, o aquellos partidos que escapan a la lógica del aburrimiento. La obra fue escrita para invitar a sus lectores a no ver el fútbol como se lo está mirando, poniendo en el punto de mira al show internacional de la seriedad, cuyos oscuros generales encorbatados no cejan en su empeño de transformar el juego en un productivo negocio.

El fútbol para ser serio, ¿tiene que ser juego?. De esta manera explicaba Panzeri hace 45 años el ocaso de lo ludico y el establecimiento de la industria futbolística.

La presente obra constituye una crí­tica a la modernidad desde dentro del campo. Una crítica a la parafernalia del espectáculo, del periodismo, del intelectualismo, de la falsa profesionalización del deporte, que nombra las cosas de forma complicada para que parezcan nuevas.

Por más orden que busquemos, por más ciencia que hagamos, el partido se decidir por el arte de lo imprevisto, y porque el chico del barrio se despierta con buen pie".

Y en la MÚSICA

Que suene Tatiana

En el Top

1.-Chicas de Hoy

2.-Peligro en el Elevador

3. No Dice que es amor

4. A plena luz

5. Cuando estemos juntos