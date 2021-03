Todos a leer

El libro Se lo que estás pensando es una mezcla de misterio con misticismo que atrapa al lector en situaciones "irreales" pero que, bien organizadas, planteadas y entrelazadas pueden engañar a cualquiera.

Si te llega una carta y antes de abrirla te indica la instrucción de pensar en un número, ¿que vendría a tu mente cuando la abres y te das cuenta que dentro de ella está el número que habías pensado? Así comienza este espectacular thriller de media noche donde un asesino parece saber todo lo que piensan sus víctimas, y esto no es todo, se los hace saber antes de asesinarlos.

Sin lugar a dudas, un thriller fantástico que a medida que lo lees y te adentras en su historia te dará la sensación de que tus pensamientos son leídos por quienes te rodean.

LA CHICA DEL TREN

Paula Hawkins

Desde tu punto de vista, las personas a tu alrededor que viven una vida no escandalosa suelen estar bien, no tener problemas graves y todo en ellos es felicidad, pero ¿qué sucede si todo no resulta ser como parece?, ¿y si la vida de esas personas son peores que la tuya?, estas interrogantes son las que plantea la autora en su espectacular obra La chica del tren.

Para ser su primera obra, la autora tuvo un impresionante debut con este libro en el mundo del thriller, nada como un posible asesinato para romper la monotonía del viaje diario en el metro.

La joven protagonista Rachel ve su vida opacada por la aparente vida de personas a su alrededor, hasta que ve algo inusual que cambia su vida para siempre.