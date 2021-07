Todos a leer

Es el primer título de la trilogía ´Ojos de medianoche´: una fantasía épica protagonizada por Crey, un chico de doce años huérfano a causa de la peste. Su tío, un antiguo caballero del rey reconvertido en artesano, se hará cargo de él y lo acogerá en su casa, ubicada en el Valle del Nalcar. Sin embargo, lo que parece una vida tranquila y contemplativa no lo será para Crey, que se verá envuelto en una misión muy especial, llena de magia, fuerzas oscuras y brujería. Y es que una terrible amenaza que pone en peligro a los pueblos de alrededor. Secretos, misterios, un primer amor, hechiceros desterrados y un comerciante sin sombra dan comienzo a esta aventura a la que le siguen ´El país de los gigantes´ y el desenlace con ´El linaje de los Orcans´.

El largo regreso

Jordi Sierra i Fabra

Las llaves de su casa son el único objeto que une a Susana con su pasado. Las ha guardado durante los cuatro años de su desaparición, pero no sabe por qué. Y es que, tras ese período de tiempo, la joven regresa como si nada hubiera sucedido. Ante el desconcierto de la familia, y el suyo propio, la muchacha debe asumir que no recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido en esos años. Así da comienzo Sierra i Fabra a esta historia que será un viaje por la mente de la protagonista, una batalla por recuperar los recuerdos y una investigación repleta de incertidumbres. ¿Dónde estuvo retenida? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué no recuerda nada? ¿Cómo pudo volver?

Y en la MÚSICA

Los hits de Rihanna

EN EL TOP

1.Umbrella

2.Work

3.Rude Boy

4.Stay

5.Desesperado