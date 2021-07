Todos a leer

Es una historia sórdida y brutal que cuenta los últimos días de la vida de John Fante narrados por su hijo. Dan es alcohólico, poeta y se encuentra completamente desubicado cuando vuelve a Los Ángeles tras salir de una clínica de desintoxicación para acompañar a su padre. Inmerso en una espiral de autodestrucción brutal, se da cuenta de nunca se está preparado para perder a un padre. «Sí conseguí, en cambio, sentir su aliento espeso y congestionado que salía a resuellos. Yo sabía que ya no podía oírme, que su corazón valiente pronto se detendría, que moriría sin haber sabido siquiera que su hijo Bruno había estado allí. Finalmente, antes de soltar su mano, se me escapó un ´te quiero´. Al pronunciarlo sentí algo parecido al pesar, aunque no era exactamente eso. Era algo de una profundidad mucho mayor, acaso el vértigo ante un pozo que nunca volvería a llenarse».

´Verde agua´

Marisa Madieri

Hay libros que son tan tristes que te desgarran, otros en los que la tristeza — en este caso, la melancolía más bien — flota en todas la páginas, envolviendo la historia. Perderlo todo: la casa, el trabajo, la tierra en que has nacido y tener que empezar de nuevo, en un lugar donde sientes que no te quieren y donde tienes que agradecer cada migaja que te dan. Madieri, que lo vivió en carne propia — su familia fue expulsada de Fiume, en la actual Croacia, al terminar la Segunda Guerra Mundial y ella vivió su niñez en un campo de refugiados en el que «entrar era entrar en un paisaje vagamente dantesco, en un nocturno y humeante purgatorio» — , construye a partir de sus recuerdos una obra delicada y poética sobre el destierro. Más que entristecer, conmueve profundamente.