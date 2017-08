Todo lo que se sabe sobre la temporada 8 de ‘Juego de tronos’

El final de la séptima temporada de Juego de tronos ha dejado a sus seguidores con ganas de más. El adiós definitivo está muy cerca y se mezcla la sensación de pena por la proximidad de la despedida y de ansiedad por conocer cómo termina la historia. Aún hay pocos datos confirmados sobre esa última entrega que, seguro, volverá a grabarse rodeada de un extremo secretismo. Repasamos lo que se sabe sobre la octava y última entrega de la serie.

¿Cuándo se estrenará?

Hace tiempo que sabemos que la próxima temporada, la octava, será la última de la serie. Lo que aún no está claro es cuándo se estrenarán los que serán los capítulos finales de Juego de tronos. Para ir preparando a los fans de la serie para la espera, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, ya dijo que es posible que los nuevos capítulos no lleguen hasta 2019. Por otra parte, el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) dijo en una entrevista que el rodaje de la última temporada arrancaba en octubre. Y, todavía no está confirmado tampoco, pero es probable que regresen a España a grabar algunas escenas. Por ejemplo, la productora ha solicitado grabar en Sevilla en las Reales Atarazanas y la antigua ciudad romana de Itálica.

¿Cuántos capítulos tendrá?

Es uno de los pocos datos que se saben a ciencia cierta: la octava y última temporada de la serie tendrá solo seis capítulos, con lo que será la entrega más corta (frente a los siete episodios de la séptima temporada y los 10 de las anteriores). Eso sí, serán episodios de mayor duración de lo normal e incluso varios podrían superar los 80 minutos.

¿Qué ocurrirá en la próxima temporada?

Esta es la gran pregunta, y cuya respuesta no conoce nadie —salvo los guionistas, esperemos—. Han quedado varias cuestiones por resolver tras el final de la séptima temporada (y ojo que ahora vienen spoilers de lo ocurrido hasta ahora). Bran, Sam y los espectadores conocemos la verdadera identidad de Jon Nieve, pero ni él ni el resto de personajes sabe todavía que en realidad es Aegon Targaryen y que es el legítimo heredero del Trono de Hierro. ¿Será un impedimento para su relación con Daenerys? ¿Querrá asumir la responsabilidad de reinar en los Siete Reinos? ¿Supone eso que Sansa pasa a ser la Reina en el Norte? Por otro lado tenemos a los Lannister, ¿qué ocurrirá con Cersei? ¿Y con Jaime, ahora que ha abandonado Desembarco del Rey? Más historias de hermanos que quedan pendientes de resolver: el posible enfrentamiento entre el Perro y la Montaña y el destino de Yara y Theon Greyjoy. Y más preguntas: ¿logrará Arya completar su lista? ¿Hasta dónde llega realmente el poder de Bran? ¿Tiene alguna relación con el Rey de la Noche? ¿Qué papel jugará la Compañía Dorada? Pero todas estas dudas puede que no sirvan para nada ahora que el Muro ha caído... En definitiva, como Jon Nieve, nosotros tampoco sabemos nada.

¿Y después, qué?

HBO no quiere dejar marchar la gallina de los huevos de oro. Por eso ya está trabajando en la expansión del universo de Juego de tronos y ha encargado cinco guiones que podrían convertirse (o no) en series derivadas de la saga Canción de hielo y fuego. No se trataría exactamente de spin offs, sino que, como dijo el escritor George R.R. Martin, sino "historias ambientadas en el 'universo secundario', robando el término a Tolkien, de Poniente y el mundo que hay más allá". No tendría como protagonistas a ninguno de los personajes de la serie. Y ni siquiera está confirmado aún que alguna de esas series vaya a existir, pero sí que se está trabajando en ello. En cuanto a los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D.B. Weiss, también preparan una nueva serie para HBO, Confederate, una historia ambientada en una realidad alternativa en la que la esclavitud es legal en Estados Unidos.