Todo va bien entre Tuchel y Mbappé

El entrenador alemán del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, habló respecto de su incidente con el atacante francés Kylian Mbappé, con quien tuvo una discusión al sacarlo del terreno de juego en su duelo contra Montpellier.

"No hay nada personal entre Mbappé y yo, sé que no quiere ser sustituido, es normal, pero quiero también darle minutos a los que están en el banquillo. No creo que lo del sábado le sirva a Mbappé para salir del club; es nuestro jugador y tiene contrato", comentó.

Por otra parte, no pudo ocultar su molestia debido a que no se estaba tocando el tema de la victoria 5-0 y si cuestiones extra cancha, como el conflicto con Mbappé o la fiesta de cumpleaños que organizó el brasileño Neymar Jr.

"Estamos en un momento extraordinario, ganamos 5-0 el sábado y no estamos hablando del partido. Estoy hablando de Kylian y Ney. Me encanta el juego, con Kylian, estas son cosas personales. El problema es que hay cámaras grabándolo todo", culminó.