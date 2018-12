Todo un desafío

Ciudad de México

La actriz y cantante colombiana Majida Issa visitó ayer el foro de "Sale el sol", programa matutino de Imagen Televisión, para platicar sobre "La Guzmán - la Reina del Rock", bioserie que ha generado muchas expectativas.

"La propia Alejandra Guzmán ha avalado absolutamente todo y está de acuerdo en lo que sucederá", resaltó el presentador Mauricio Barcelata al inicio de la entrevista televisiva.

Aunque no es el primer proyecto de Issa, quien interpretará a la "Reina de Corazones", la colombiana afirmó sentirse nerviosa pero muy emocionada.

¡"Se me sale el corazón de la dicha. Estoy nerviosa, pero también muy contenta de que los mexicanos puedan ver no sólo a la Alejandra que está en los escenarios, sino a una mujer que ha pasado por tantas cosas", mencionó la actriz.

ES ADMIRADORA DE LA ROCKERA

De acuerdo con la colombiana, desde niña ha sido fan de Alejandra Guzmán y siempre la ponían a cantar sus canciones por su tono de voz tan similar. Así mismo, Majida recordó la primera vez que conoció a la cantante.

"Antes de iniciar las grabaciones, ella estaba de gira por Estados Unidos, así que me fui a Los Ángeles y muy amablemente me recibió en el camerino", relató. "Ella me abrazó, yo muerta de la felicidad y de los nervios y lo único que me dijo fue: pregúntame lo que sea".

La actriz, de ascendencia italiana y libanesa, enfrentó muchos retos como hablar y reír como la Guzmán.

"Como ella no hay nadie. Imitar a Alejandra es casi imposible, pues tiene tantas cosas en su voz, en su manera de hacer las cosas, cómo mueve las manos, cómo se expresa... es tan auténtica que es casi imposible porque es impredecible. ¡Ella hace lo que quiere!".

Alejandra Guzmán elogio y presentó con bombo y platillo a Majida hace algunos meses, con quien compartió escenario durante la presentación de los nuevos contenidos de Imagen Televisión.

"La Guzmán", basada en la vida de una de las cantantes más entrañables de nuestro país, se estrenará en 2019 y es una coproducción con Sony Pictures Televisión.