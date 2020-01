¡Todo se lo debe a su madre!

Todos los éxitos que ha cosechado José Urquidy, desde su debut en Grandes Ligas hasta su primera victoria en Serie Mundial, tienen una dedicatoria especial.

Aquel pequeño que, acompañado por su madre, disfrutaba de lanzar la pelota en Mazatlán, conservó la convicción, sencillez, dedicación y amor por el beisbol que sus padres le inculcaron desde pequeño.

"Mis papás siempre me apoyaron, más mi mamá que estuvo siempre conmigo y fue la que me llevó al beisbol. Gracias a ella estoy aquí ahora", comentó Urquidy, quien tiene a su madre Alma en mente cada que sube al montículo.

La confianza que los Astros de Houston le brindaron fue bien aprovechada. Debutó en Las Mayores en julio pasado, y para el 26 de octubre fue protagonista durante el Juego 4 de la Serie Mundial frente a Nacionales de Washington, llevándose la victoria tras 5 entradas de labor, en las que permitió apenas dos hits sin carreras.

"(Antes de debutar) yo estaba en Austin Texas jugando Triple A, y me fui normal a mi departamento a descansar y me hablaron en la madrugada porque iba a debutar en Colorado. Yo le llamé a mi mamá ese día como a las seis de la mañana y le comenté que me subieron a Grandes Ligas y ese mismo día se arrancó para Colorado.

"Ella ya estaba ahí en Washington (en la Serie Mundial), me avisaron un día antes y cuando salí del club house me la encontré allá afuera y nos fuimos emocionados al hotel a festejar", agregó.

El apoyo incondicional de su familia y de su compañera de batallas han sido clave para que el mexicano hoy goce de un lugar en el beisbol profesional de los Estados Unidos.

"Ella siempre me empujó al beisbol, siempre me apoyó en los nacionales. A pesar de que éramos de bajos recursos siempre estuvo apoyándome, es algo que siempre voy a tener en mente. Yo no tengo malos recuerdos de ella, nunca me regañó, sabía que me equivocaba pero se reía", comentó Urquidy durante la inauguración de la temporada 2020 de la Liga Olmeca.

Para este año, José Urquidy buscará cumplir más metas que pueda dedicarle a su mamá.