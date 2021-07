Todo se empieza a acomodar

"Estoy muy contenta en el momento de mi vida en el que estoy ahorita y pues fue un largo proceso de mucho trabajo interior y muchas cosas que hubo que ir corrigiendo, analizando, cambiando dinámicas en general. Ha sido un proceso de crecimiento y que he compartido en mi podcast ( La Magia del Caos ).

"Me siento orgullosa de lo que soy, de lo que he logrado, mi hija me ha ayudado e impulsado muchísimo a poder ser esa persona para darle un ejemplo a ella", afirmó Derbez en entrevista.

Como madre responsable, la actriz quiere mantenerse cerca de su primogénita, es por ello que agradece uno de los mayores consejos que le dio su padre, Eugenio, sobre ser emprendedora.

"El generarme mi propio trabajo es de las lecciones que más me ha dejado él, de las cosas que más me dan paz en este momento de mi vida.

"Tener mis propias empresas, trabajos, negocios, creados por mí, no depender de otras personas y tener mis propias cosas, es de lo que más orgullosa me siento y más paz me dan", contó.

La estrella, de 35 años, quiere inculcarle a su niña el defender sus gustos, ser ella misma, que no tenga un límite para alcanzar sus sueños, que no dependa de nadie para ser feliz y, sobre todo, que sea libre.

Por otro lado, Aislinn no quiso dar detalles sobre que tiene una nueva relación sentimental.

"Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento", se limitó a comentar.