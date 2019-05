¡Todo para la vuelta! Tuzos y Tigres empatan

Monterrey, México.

Los Tigres sacaron un empate del Estadio Hidalgo gracias a Nahuel Guzmán.



El portero felino volvió a ser la figura del equipo con una actuación casi heróica contra el Pachuca para sacar el 1-1 que les da una ligera ventaja por el gol anotado como visitante.



Guzmán atajó todo lo que le mandaron los atacantes de los Tuzos, no lo pudo vencer Edwin Cardona, tampoco Leonardo Ulloa ni Franco Jara y mucho menos Angelo Sagal.



Lo único que no pudo detener fue el autogol de Luis Rodríguez que hizo que los auriazules tuvieran que venir de atrás.



La pifia del "Chaka" a los 18 minutos le complicó las cosas al equipo dirigido por Ricardo Ferretti. Por fortuna, tuvieron pronta reacción y lo empataron a los 21' con un gol de Javier Aquino en una de las pocas ocasiones que crearon.



Pero en términos generales, los Tuzos fueron superiores a los Tigres. Ya le encontraron la forma al equipo del "Tuca". La presión alta les hace daño y los de Martín Palermo lo hicieron prácticamente todo el partido.



En el primer tiempo, el "Patón" le atajó un tiro libre a Cardona y después desvió con un pie un remate de Ulloa. En un mano a mano también se impuso a Jara, antes de que este saliera de cambio por lesión.



En la segunda mitad, los Tigres lograron tener algo más de posesión de balón, pero batallaron para generar oportunidad. Algún intento hizo Enner Valencia cuando se tiró a los costados, pero el único remate a gol lo hizo Gignac desde fuera del área.



En cambio, el Pachuca forzó un par de intervenciones más de Guzmán, quien le desvió otro tiro a Ulloa y uno a Sagal.



El gol de visitante lo pone en ventaja a los Tigres, pero están jugando como en una cornisa. Guzmán los ha salvado, en la próxima quizá no tengan tanta suerte. El partido de vuelta se jugará el sábado en el Estadio Universitario. Un triunfo ó empates 0-0 y 1-1 clasifican a los felinos a Semifinales.