"Todo México te repudia", le gritan a Vicente Fox en Estados Unidos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con pancartas en las que se leía: "Dile adiós a tu pensión, comes y te vas", "Ratero, traidor" y "No se confundan, Vicente Fox fue el Trump mexicano" (Don´t be fooled, V. Fox was the Mexican Trump"), el expresidente fue repudiado por migrantes en Nueva York.

Afuera del edificio donde se grabó el programa televisivo "The Breakfast Club", en el que participó Fox, los mexicanos le reclamaron la millonaria pensión que recibe como exmandatario y lanzaron: "Todo México te repudia".

Como respuesta, el guanajuatense saludó al grupo de personas, sin detenerse ni hacer comentarios.

La empresa de entretenimiento Super Deluxe, productora de los videos de Fox que distribuye por YouTube, informó que el exmandatario mexicano ha sido contratado a cambio de una remuneración, pero declinó revelar el monto del pago.